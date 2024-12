Veröffentlicht am 20.12.2024

Norderstedt (em) Wie meistern die NORDGATE-Kommunen gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft? Dies diskutierten die Ober-/ Bürgermeister:innen der NORDGATE-Kommunen bei ihrem Jahrestreffen über Strategien zur Stärkung der Wirtschaft in der Region. Gastgeber des Treffens war das Softwareunternehmen Serrala, das Einblicke in seine Arbeit und den neuen SkyCampus bot.

Axel Rebien, CEO von Serrala, stellte die Unternehmenszentrale vor, die im Mai 2023 im Norderstedter Nordport eröffnet wurde. Der moderne Standort setzt Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Arbeitskultur und beherbergt derzeit 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Axel Rebien erklärte: „Wir freuen uns, als Weltmarktführer für automatisierte Finanzprozesse in der NORDGATE-Region ein Zuhause gefunden zu haben.“ Serrala betreut namhafte Kunden wie Apple, BMW und Coca-Cola und über die Hälfte der deutschen DAX-Unternehmen. Die Ansiedlung von Serrala wurde von der Norderstedter Wirtschaftsförderungsgesellschaft EGNO begleitet, die auch das Grundstück verkaufte.

Die Ober-/Bürgermeister:innen bekräftigten bei dem Treffen ihre Unterstützung für die Kooperation NORDGATE, auch in Zeiten knapper kommunaler Kassen. Thomas Beckmann, Bürgermeister von Quickborn, betonte: „Unsere Kooperation schafft essentielle Kräftebündelungen. Sie erhöht die Sichtbarkeit unserer Standorte und erleichtert die Ansiedlung passender Unternehmen. Zudem unterstützen wir diese Unternehmen auch nach ihrer Ansiedlung, damit sie langfristig in der Region bleiben.“ Stefan Bohlen, Bürgermeister von Kaltenkirchen, ergänzte: „In Zeiten knapper Haushalte müssen wir unsere Mittel gezielt und strategisch einsetzen. Unser Ziel ist es, NORDGTE weiterzuentwickeln – vom Flächenvermarkter hin zu einem modernen, zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort, der sich durch klare Alleinstellungsmerkmale auszeichnet. Gemeinsam prüfen wir, wie wir den aktuellen Herausforderungen wie Energieversorgung und Flächenverbrauch nachhaltig begegnen können, und setzen gezielt auf Themen wie:

• Nachhaltige Energie- und Ressourcennutzung, beispielsweise durch regenerative Energien und innovative Speicherlösungen.

• Digitalisierung und Smart City-Lösungen, um Unternehmen und Infrastruktur optimal zu vernetzen.

• Förderung von GreenTech und Circular Economy, um zukunftsweisende Technologien voranzubringen.

• Logistik der Zukunft, mit intelligenten und klimafreundlichen Konzepten.

• Fachkräftebindung und Innovation, durch attraktive Arbeitsumfelder und gezielte Kooperationen mit Hochschulen und Start-ups.

NORDGATE soll ein Ort werden, der Nachhaltigkeit, Innovation und Attraktivität miteinander verbindet – ein Aushängeschild für die gesamte Region und ein starker Partner für die Wirtschaft.“

Um optimale Lösungen für diese Aufgaben zu finden, arbeitet NORDGATE in mehreren Fokusgruppen. Eine dieser Gruppen widmet sich der Flächenaktivierung. Ziel ist es, untergenutzte Gewerbeflächen effizient zu erschließen und den Bedarf der Unternehmen individueller abzudecken. Aktuell werden Quartiere in Quickborn, Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen untersucht. Die Ergebnisse werden konkrete Handlungsempfehlungen liefern, die Unternehmen für ihre Entwicklung nutzen können.

Die weitere Fokusgruppe Neue Energie beschäftigt sich mit den Potenzialen im Kontext der Energiewende und den Einsatz nachhaltiger Technologien wie grünem Wasserstoff und der Speicherung sowie direkten Nutzung von erneuerbarem Strom. Hier werden Bedarfe von Unternehmen ermittelt und konkrete Umsetzungsbeispiele aufgezeigt. Ziel soll auch ein Austausch und eine Vernetzung der Unternehmen in der NORDGATE-Region sein.

Das Bürgermeistertreffen in Norderstedt verdeutlichte einmal mehr die Stärken der NORDGATE-Kooperation: enge Zusammenarbeit, klare Ziele und der gemeinsame Wille, die Region zukunftsfähig zu gestalten. Abschließend bekräftigten alle Ober-/Bürgermeister:innen ihren Anspruch, auch unter schwierigen Bedingungen kreative Lösungen zu entwickeln, um die Attraktivität der Region weiter zu steigern.

Foto: NORDGATE Jahrestreffen beim FinTech-Unternehmen Serrala in Norderstedt (v.l.n.r.): Tobias Bergmann (Oberbürgermeister Neumünster), Stefan Bohlen (Bürgermeister Kaltenkirchen), Verena Jeske (Bürgermeisterin Bad Bramstedt), Thomas Beckmann (Bürgermeister Quickborn), Axel Rebien (CEO Serrala) und Katrin Schmieder (Oberbürgermeisterin Norderstedt).