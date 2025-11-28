Veröffentlicht am 28.11.2025

Am 21. und 22. Februar 2026 finden im Eingangs- und Außenbereich von Möbel Kraft in Bad Segeberg wieder die Segeberger ImmobilienTage statt. An beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 17 Uhr haben Fachbetriebe die Möglichkeit, sich rund um das Thema Immobilien zu präsentieren.

Optimaler Zeitpunkt vor der Bausaison

Das zeitige Frühjahr bietet ideale Voraussetzungen sich zu präsentieren. Hausbesitzer und Bauherren planen ihre Projekte und suchen gezielt nach kompetenten Partnern, bevor die Bausaison richtig losgeht. Die hohe Planungsbereitschaft der Besucher schafft beste Voraussetzungen für erfolgreiche Kontakte.

Plattform für Fachbetriebe

Die Segeberger ImmobilienTage bieten Ausstellern eine hervorragende Gelegenheit, persönlich mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Fachbetriebe können ihre Expertise zu Themen wie Neubau, Renovierung, Modernisierung und Finanzierung präsentieren. Auch zu Photovoltaik, Versicherungsfragen und der Gestaltung des Innen- und Außenbereiches besteht großes Besucherinteresse.

Verkaufsoffener Sonntag bringt Familienpublikum

Besonders der verkaufsoffene Sonntag lockt Familien an, die in entspannter Atmosphäre über Segeberger ImmobilienTage zu schlendern und sich Zeit für ausführliche Beratungsgespräche nehmen. Während Möbel Kraft parallel die neuesten Einrichtungstrends präsentiert, erreichen Aussteller kaufkräftige Interessenten in Entscheidungslaune.

Informationen für interessierte Aussteller: www.SegebergerImmobilienTage.de

Samstag, 21. Februar 2026: 9:00 - 18:00 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag, 22. Februar 2026: 11:00 - 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Möbel Kraft, Bad Segeberg

Eingangs- und Außenbereich