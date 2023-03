Sommer in der Stadt  Netzwerken ist cool

Kaltekirchen (em/mp) Wann ist die beste Zeit zum Netzwerken? Natürlich immer! Doch jetzt, wo das Sommerloch naht, ist es besonders gut, alte Kontakte zu beleben und neue zu knüpfen. Das fühlt sich am besten an, dort, wo man sich wohlfühlt, weil man die Menschen kennt, Vertrauen gewonnen hat und den Erfahrungsaustausch schätzt. Da lohnt sich auch ein weiter Weg!



„Ich bin Mitglied im bck geworden, da ich die freundliche, sehr persönliche Atmosphäre und die aktive Kultur dieses Netzwerks sehr schätze“, erklärt Friederike von dem Bussche aus Hamburg (Foto). Als Inhaberin vom Pixelsyndikat unterstützt sie als Dienstleister, kleine und mittlere Unternehmen dabei, ihre Firmenbotschaft professionell im Internet umzusetzen.



Neben Konzeptionierung, Gestaltung und Programmierung von Businesswebseiten, erarbeitet sie auch effektive Social Media Strategien für ihre Kunden. Dabei hat sie sich auf Unternehmen und Dienstleister spezialisiert, die im handwerklichen, kreativem Bereich tätig sind oder außergewöhnliche Designlösungen suchen. Der nächste bck-Abend findet am 27. Juni 2011 im Landhotel Dreiklang statt. Die Mitglieder freuen sich über interessierte Besucher. Anmeldungen sind bei Veronika Podzins telefonisch unter 04191-80 27 064 erwünscht.

Veröffentlicht am: 21.06.2011