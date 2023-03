Start in den Trainingsherbst 2013

Neumünster (em/ls) Mit einem breiten Angebot an offenen Trainings und Seminaren startet das Team von keller ! consulting in die zweite Jahreshälfte 2013.



„Nach Anregungen und vielfachen Wünschen unserer Kunden, haben wir seit diesem Jahr auch ein umfangreiches und thematisch gegliedertes Angebot an offenen Seminaren im Programm, das sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen richtet, bei denen sich einzelne Mitarbeiter spezielle Kenntnisse aneignen möchten oder sich einfach in bestimmten Bereichen verbessern wollen“, so Udo Keller, Geschäftsführer des Neumünsteraner Unternehmens keller ! consulting.



Herbstseminare

Den Startschuss nach der Sommerpause macht dabei das Thema „Kommunikation und Rhetorik“. „Wir haben am Anfang des Jahres vor der Programmerstellung unsere Geschäftspartner, zahlreiche Seminarteilnehmer und Vortragsgäste befragt, welche Themen aus ihrer Sicht interessant für eine persönliche Weiterbildung wären. Bei unserer Auswertung stand das Thema Kommunikation ganz weit oben auf der Agenda“, so Keller.



Selbstsicherheit stärken

Mit dem Seminar „Sag was Du willst!“ am 5. und 6. September richtet sich keller ! consulting an Selbstständige, Führungskräfte sowie Mitarbeiter aus Vertrieb, Service und Marketing, bei denen Kommunikation mehr ist als nur eine kleine Unterhaltung. Ziele des zweitägigen Seminars sind, eine höhere Selbstsicherheit bei den Teilnehmern zu erzielen und eine klare Kommunikation auszubauen. „Wenn unsere Seminarteilnehmer ihre Kommunikation verbessern, dann verbessern sie auch ihre Beziehung zu den anderen Menschen“, so Keller. „Das ist die Pflicht – die Kür ist die Rhetorik, mit der wir uns im Seminar theoretisch und praktisch beschäftigen.“ Veranstaltungsort ist das Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster.



Seminare und Anmeldungen

Weitere Informationen und Anmeldungen bekommen Interessierte unter www.kellerconsulting.de oder telefonisch unter der Nummer 0 43 21 / 4 74 11.

Veröffentlicht am: 23.07.2013