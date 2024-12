Veröffentlicht am 18.12.2024

Neumünster (em) Wer hat Interesse, sich zu beteiligen und das Binnenland touristisch voranzubringen? Wer möchte mitgestalten, wesentliche Projekte anstoßen und Akzente in der Stärkung des Binnenlandes setzen? Weihnachtliche Vorfreude auf der Mitgliederversammlung der ARGE Binnenlandtourismus Schleswig-Holstein e.V. am 16.12.2024 im Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster: Günter Schmidt, Vorsitzender des Vereins, äußerte einen ersten Weihnachtswunsch: „Ich wünsche mir, das Binnenland nachhaltig touristisch zu stärken und viele Mitstreiter:innen in ganz Schleswig-Holstein zu gewinnen! Ab 2025 bis 2029 wollen wir mit bis zu 10 Mio. Euro an Fördermitteln touristische Projekte von öffentlichen Trägern im Binnenland voranbringen.“

Die anwesenden Vertreter:innen der Kreise und der Stadt Neumünster, Mitglieder und Gäste wurden über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte im Hinblick auf die Förderung von touristischen Projekten im Binnenland informiert. Peter Huusmann, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, resümiert: „Wir haben mithilfe unserer Geschäftsstelle wesentliche Klärungen mit dem für uns zuständigen Referat im Wirtschaftsministerium herbeiführen können. Wir werden noch in diesem Jahr die europaweite Ausschreibung für das zur Förderung vorgesehene Umsetzungsmanagement anstoßen und hoffen, dass im zweiten Halbjahr 2025 mit ersten Bewilligungen für Projekte aus dem Binnenland und für das Binnenland zu rechnen ist.“

Der Vorsitzende konnte auch den Startschuss für die Veröffentlichung der neuen Website der ARGE Binnenlandtourismus geben. „Alle wesentlichen Informationen und Neuigkeiten werden auf www.arge-binnenlandtourismus-sh.de für die Kreise, Kommunen, lokalen Tourismusorganisationen sowie weitere Interessierte zusammengetragen“, so Katharina Glockner, Büro RegionNord GbR, die seit Ende September die Geschäftsstelle der Vereins gemeinsam mit Stephan Kathke, Raumperspektiven SK, übergangsweise führt. „Durch die notwendige komplexe Vorbereitung eines neuen Förderprogramms für den Binnenlandtourismus im Wirtschaftsministerium und die enge Abstimmung zur Umsetzungsvorbereitung durch die ARGE ist zwar viel Zeit ins (Binnen-) Land gegangen, wir erhoffen uns so aber auch weniger Verzögerungen im laufenden Prozess“, erklärt Astrid Herms, zweite stellvertretende Vorsitzende des Vereins.

Im ersten Quartal 2025 wird die Veröffentlichung der Richtlinie zur Förderung von Vorhaben zur Stärkung des Binnenlandtourismus erwartet. Mit einem ersten Projektaufruf ist im zweiten Quartal 2025 zu rechnen. Die Ansprechpersonen der ARGE Binnenlandtourismus stehen für Fragen unter info@arge-binnenlandtourismus.de zur Verfügung.