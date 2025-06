Veröffentlicht am 04.06.2025

Plötzliche Krankheit oder ein unerwarteter Unfall – für inhabergeführte Unternehmen kann der Ausfall der Unternehmerin oder des Unternehmers gravierende Folgen haben. In vielen Fällen drohen nicht nur wirtschaftliche Einbußen, sondern existenzielle Risiken für das Unternehmen, das Privatvermögen und nicht zuletzt auch die Familie.

Der BDS Nord lädt zu diesem Thema zum Vortrag mit Rechtsanwalt und Notar Gunther Schmidt ein. Er zeigt wie Unternehmer mit kluger rechtlicher Vorsorge solche Risiken minimieren und sich sowie ihr Unternehmen krisenfest aufstellen können. Neben unternehmerischen und vermögensbezogenen Vorsorgemaßnahmen wird er auch auf Aspekte der Gesundheitsvorsorge im privaten Bereich eingehen.

Erfahren Sie:

Welche rechtlichen Instrumente Ihnen zur Vorsorge zur Verfügung stehen

Wie Sie Unternehmensnachfolge, Vollmachten und Testamente sinnvoll gestalten

Warum gerade kleine und mittlere Unternehmen besonders gefährdet sind

Welche gesundheitlichen Vorsorgemaßnahmen Sie nicht aufschieben sollten

Gunther Schmidt ist Gründungspartner der Kanzlei nordkollegen in Norderstedt. Als erfahrener Rechtsanwalt und Notar begleitet er seit vielen Jahren Unternehmerinnen und Unternehmer sowie deren Betriebe aller Größenordnungen. Sein Fokus liegt auf der rechtlichen Vorsorge, der Unternehmensstrukturierung sowie der Nachfolgeplanung – praxisnah, strategisch und mit einem Blick für das Wesentliche.

Finanzberaterin Julia Kunze, die seit über 20 Jahren im Gewerbe und Privatkundenbereich tätig ist, wird den Vortrag mit ihrer Expertise unterstützen und im Anschluss ebenso für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

„Vorsorgen ist besser als Heilen – Vorsorge für Unternehmen, Vermögen und Gesundheit“

Vortrag Gunther Schmidt | 17. Juli 2025

17.30 Uhr Get Together | 18 Uhr Beginn

Airport Plaza Hotel, Südportal 2, 22848 Norderstedt

Eintritt frei | Anmeldung an Info@BDS-Nord.de