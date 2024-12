Veröffentlicht am 06.12.2024

Norderstedt (em) Im Februar startet der BDS Nord wieder mit einem spannenden Vortrag diesmal aus dem Bereich Recht. Der Bad Segeberger Rechtsanwalt Alexander-Georg Rackow wird mit dem Thema “Wenn die Steuerfahndung dreimal klingelt und 13 weitere Rechtsthemen, die Unternehmer dringend wissen müssen!” Fallstricke für Unternehmer aufzeigen.

Alexander-Georg Rackow ist Rechtsanwalt in den Bereichen Strafrecht, Presse- und Medienrecht, Baurecht und Erbrecht. Vor seiner Tätigkeit als Anwalt war er viele Jahre als investigativer Journalist tätig. Während dieser Zeit berichtete er intensiv über Sicherheitsbehörden und Polizei, was ihm tiefgehende Einblicke in die Funktionsweise und Herausforderungen dieser Institutionen verschaffte.

19. Februar 2025

Get together 17.30 Uhr | Beginn 18 Uhr

Airport Plaza Hotel | Norderstedt

Anmeldungen werden erbeten an info@bds-nord.de

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen!