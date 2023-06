Veröffentlicht am 06.06.2023

Bad Segeberg (em) Im Rahmen des Projektes „hej Hansebelt!“ heißen der Hansebelt e.V. in Kooperation mit der Wirtschaftsentwicklung des Kreises Segeberg (WKS) alle zugezogene Fach- und Führungskräfte der letzten Jahre im neuen Zuhause, dem Hansebelt, willkommen. Am 22. Juni findet das dritte Event dieser Art statt. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in Lübeck bei der Firma ExRohr und Bad Oldesloe bei der Sparkasse Ostholstein ist nun der Kreis Segeberg mit der Firma Pelz Group in Wahlstedt zum ersten Mal Gastgeber.





Das After- Work- Willkommensevent fügt sich nahtlos in die Fachkräfteaktivitäten von Hansebelt und WKS ein und bietet eine hervorragende Gelegenheit, Mitarbeiter*innen aus anderen Regionen zusammenzubringen und den Austausch zwischen den Unternehmer*innen zu fördern. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der regionalen Kooperationen und dem Aufbau nachhaltiger Geschäftsbeziehungen bei einem lockeren Beisammensein mit Tischkicker, Flammkuchen und Eismobil.





Ein Höhepunkt des sommerlichen Events ist der Impulsvortrag von Leif-Birger Hundt, der zum Thema "Motiviert in die Region – was bringt uns her, was hält uns hier, was treibt uns an?" spricht. In seinem Vortrag blickt er auf Ergebnisse der Motivationsforschung und beleuchtet die verschiedenen Motive, die uns zu Handlungen im Leben antreiben. Die Qualität der Motive und Motivationen wird dabei genauer untersucht, um diese Erkenntnisse im (Führungs-) Alltag gewinnbringend nutzen zu können.





Der regelmäßige Austausch und die Stärkung der regionalen Zusammenarbeit sind essentiell für die wirtschaftliche Entwicklung und das Wachstum der Region.





Veranstaltungsdetails: Donnerstag, 22.06.2023 von 17:00-21:00 Uhr bei W. Pelz GmbH & Co. KG, Willy-Pelz-Straße 9, 23812 Wahlstedt





Die Plätze sind begrenzt, deswegen wird um eine Anmeldung gebeten unter: wks-se.de/aktuelles