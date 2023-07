Top EFH (155 m²) + Halle (200 m²) auf 1.700 m² Grundstück zentral im Gewerbegebiet Henstedt-Ulzburg

In diesem attraktiven, ruhigen Gewerbegebiet mit bester Anbindung an die Innenstadt und zur Autobahn A7 wurde im Jahr 2005 auf rund 1.700 m² Fläche am Ende einer Sackgasse dieses moderne Einfamilienhaus und im Jahr 2007 die daran angrenzende Kalthalle errichtet.



Das moderne, hochwertig ausgestattete und zurzeit als Einfamilienhaus genutzte Haus (kernsaniert in 2017) grenzt durch einen Windfang unmittelbar an die ca. 189 m² große Halle mit einer inneren Deckenhöhe von rund 4 Meter. Die Halle verfügt über eine Lagerempore, ein elektrisches Sektionaltor (ca. 3,0m x 3,0m) , zwei Fluchttüren und eine energiesparende LED-Beleuchtung. Ebenerdig grenzt an den Hallenbereich der Heizungsraum, ein modernes Duschbad und zwei weitere Räumen, von denen einer leicht, durch Einbau eines Fensters, zu einem Büroraum umgestaltet werden kann (zus. rund 53 m²).



Das hochwertig ausgestattete Wohnhaus besticht durch seine große Diele, die offene, mit hochwertigen Küchemöbeln von Next125 und Elektrogeräten von Gaggenau ausgstattete Küche und das großzügige, L-förmige Wohn-Esszimmer mit Zugang zur großen, über Eck verlaufenden Terrasse. Im Erdgeschoss befinden sich weiterhin das moderne GWC und der HWR mit Außenzugang. Als Bodenbelag wurde hochwertiges Eichenparkett gewählt.

Im Obergeschoss gehen vom Galeriebereich ein Arbeitsraum, ein Elternschlafzimmer mit Ankleideraum, ein Kinderzimmer und das geräumige Vollbad mit großer Walk-In-Dusche, freistehnder Wanne, Waschtisch mit Duravitarmatur und WC ab.



Im eingezäunten Außenbereich stehen rund 8 PKW-Stellplätze (erweiterbar) zur Verfügung. Diese Fläche kann aber auch als freie Materiallagerfläche genutzt werden. Weiterhin soll für diesen Bereich auch eine Erweiterung der Halle möglich sein. Das breite Zufahrtstor ist elektrifiziert, ebenso wie das Sektionaltor der Halle.



Haben wir Ihr Interesse an diesem ansprechenden Objekt geweckt, dann melden Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Kontaktdaten zur Abstimmung eines Ortstermins.

Ausstattung

Ihr neues Einfamilienhaus mit großer Halle belegen in einem ruhigen Teil des Henstedt-Ulzburger Gewerbegebiets bietet zwei alternative Nutzungsmöglichkeiten.

Nutzung des Hauses als Einfamilienwohnhaus (altuelle Nutzung), mit Wohn-Esszimmer, offener Küche, Diele, Windfang, GWC, HWR, 2 Schlafzimmer, 1 Arbeitszimmer (Gesamtwohnfläche ca. 155 m²) oder komplett als Bürohaus mit ca. 5 Büroräumen, 1 Pausenraum, Küche, HWR. Kunden-WC und Empfang.



* modernes, mit Porenbeton massiv erstelltes, neuwertiges Gebäude mit Satteldach und rotem

Verblendstein aus dem Jahr 2005 (ca. 155 m² WFL/NFL).

* Fussbodenheizung und elektrische Rollläden in allen Räumen. Isoverglaste Kunststoffenster

* Top gepflegte Kalthalle a.d. Jahr 2007 als Stahlkonstruktion mit Trapez-/Profilblech und leicht

geneigtem Dach, elektr. Sektionaltor, LED-Beleuchtung, Lagerempore und angrenzenden Räumen

(ca. 53 m² NFL - 1 Arbeitsraum, 1 Lagerraum, 1 modernes Duschbad aus 2019, 1 Heizungsraum.

Halleninnenhöhe ca. 4,00 Meter, Maße ca. 22 x 10 Meter.

* Verbindungsgang von Halle zum Bürogebäude

* ruhige Lage am Ende einer Sackgasse

* Ca. 1.700 m² eingezäuntes Gelände mit elektr. Zufahrtstor

* beste Verkehrsanbindungen an die Innenstadt und an die Autobahn A7

* Küche mit hochwertigen Einbauten und Elektrogeräte von Gagenau (hocheingebauter

Dampfgarer und Backofen, Induktionsherd im freistehenden Küchenblock, Kühlschrank etc.)

* Ca. 8 Parkplätze am Haus (erweiterbar)

* Alarm- und AT-Anlage

* Eichemparkett in allen Räumen

* Zweifachverglaste Kunststofffenster

* Gasheizungsanlage aus dem Jahr 2005 (neuer Gaskombiregler in 2022)

* Zwei Terrassen

* 6.600 ltr. Regenwassertank



Verbrauchskosten für Haus und Halle:

Gasabschlag ca. 190,00 mtl.

Wasser-/Abwasserabschlag ca. 10,00 € mtl.

Stromabschlag ca. 100,00 € mtl.

Grundsteuer B ca. 590,00 € p.a.



Es besteht kein Vorkaufsrecht für die Gemeinde Henstedt-Ulzburg.

Der Verkauf erfolgt aus Privatbestand ohne Mehrwertsteuer.

Lagebeschreibung

Diese gepflegte Stahlhalle mit direktem Anschluss an das Wohn-/Bürogebäude und großzügiger Außenfläche befindet sich im Gewerbegebiet Henstedt Ulzburg, in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt A7, im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Henstedt-Ulzburg liegt mit seinen rund 28.000 Einwohnern nur 15 km von Hamburg entfern erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Wohnungssuchenden wie auch bei Gewerbetreibenden, da neben der Infrastruktur und besten Verkehrsanbindungen, auch vieles für die Freizeit geboten wird - Golf, Reiten, Tennis, Wandern, Schwimmen u.v.m.



Am Ende einer Sackgasse liegt diese Immobilie ruhig und dennoch mit ausgezeichneter Anbindung zur Ulzburger City, nach Kaltenkirchen, Hamburg oder Kiel. Freuen Sie sich auf Ihren neuen Arbeitsplatz im Herzen Schleswig-Holsteins.



Sehr gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen und Besichtigungen zur Verfügung. Dafür senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten - Name, Vorname, Postanschrift, Telefonnummer, Email - und wir werden uns in Kürze sehen.

Sonstiges

Courtage:

Der Käufer zahlt eine Courtage in Höhe von 6,00 % inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis mit dem Zustandekommen des Kaufvertrages. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns von unserem Auftraggeber bzw. Dritten zur Verfügung gestellt wurden. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben sowie der Nutzungsmöglichkeit. Der Kunde wird auch courtagepflichtig, wenn er sich direkt mit dem Verkäufer in Verbindung setzt. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auch auf unserer Homepage einsehen und herunterladen können. Irrtum und Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten.

