Landwirtschaftsfläche Weideland - Kurzer Redder in Oehring 8136 qm für Tierfreunde oder Hobby

Zum Verkauf steht eine Grünfläche, gelegen im hinteren Teil der Straße Kurzer Redder in 23845 Oehring. Das Grundstück besteht aus einem Flurstück mit 8136 qm. Es handelt sich um Flurstück 64/3 der Flur 004. Zusätzlich gibt es ein Stück Moorland Wald in der Größe mit 1580 qm dazu. Gelegen im Sether Moor.

Das Grundstück kann über die Straße Kurzer Redder direkt angefahren werden. Es erstreckt sich an der gesamten Straße entlang. Obwohl es so aussieht, ist es kein Bauland und auch kein Bauerwartungsland, sondern geeignet als Pferdekoppel oder Hobbylandwirtschaft.

Das zusätzliche Grundstück ist nicht wirklich nutzbar. Es ist im Grundbuch mit eingetragen. Daher ist es eine Dreingabe.

Lagebeschreibung

Die Gemeinde Oering ist ein ländlich geprägter Ort in Schleswig-Holstein und liegt im südöstlichen Teil des Kreises Segeberg mittig der Achsen der Städte Kaltenkirchen/Bad Oldesloe und Bad Segeberg/Norderstedt.

