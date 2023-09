Interessante Kapitalanlage Gut vermietete Eigentumswohnung in Friedrichsgabe

Hiermit präsentieren wir Ihnen eine exklusive Gelegenheit zum Erwerb einer charmanten, vermieteten Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt fünf Wohneinheiten. Das Gebäude besteht aus zwei miteinander harmonierenden Teilen und zeichnet sich durch eine ruhige und dennoch zentrale Lage aus.

Die Dachgeschosswohnung beeindruckt durch ihre Helligkeit und Freundlichkeit. Mit insgesamt drei Zimmern bietet sie ausreichend Platz für individuelle Lebenskonzepte. Die moderne Einbauküche lässt keine Wünsche offen. Das Badezimmer verfügt über eine Badewanne. Ein großzügiges Kinderzimmer sowie ein gemütliches Schlafzimmer bieten ausreichend Rückzugsmöglichkeiten. Das Highlight der Wohnung ist zweifelsohne das großzügige Wohnzimmer, das durch seine Großflächigkeit besticht und einen direkten Zugang zur einladenden Loggia bietet – der perfekte Ort, um die Sonne zu genießen und die Seele baumeln zu lassen. Zur Wohnung gehören ein Kellerraum und ein großer Dachboden. Im Jahr 2016 wurden fünf Veluxfenster und Heizkörper erneuert. Im Innenhof stehen Ihnen drei Stellplätze für Ihre Fahrzeuge zur Verfügung.

Das Angebot stellt eine lukrative Investitionsmöglichkeit dar, sowohl für erfahrene Anleger als auch für Privatpersonen, die eine solide Kapitalanlage suchen. Mit der Option zur Selbstnutzung bietet sich hier zudem eine Gelegenheit, in einer hochwertigen Immobilie zu leben und gleichzeitig von der Vermietungsoption zu profitieren.

Derzeit ist die Wohnung für eine monatliche Nettomiete von 916,70 €. Das monatliche Hausgeld beträgt 400 €, von denen 287,35 € auf den Mieter umlegbar sind. Eine interessante Rendite bei der Fortführung der Vermietung.

Ausstattung

Drei Zimmer: Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer

Einbauküche mit modernen Geräten

Badezimmer mit Badewanne

Großzügiges Wohnzimmer mit Zugang zur Loggia

Heller und freundlicher Gesamteindruck

Ein Kellerraum für zusätzlichen Stauraum

Großer Dachboden

Drei Stellplätze für bequemes Parken

Fünf Veluxfenster in 2016 erneuert

Lagebeschreibung

Die Lage des Mehrfamilienhauses vereint Ruhe und Nähe zur Infrastruktur. Geschäfte des täglichen Bedarfs, öffentliche Verkehrsmittel und Freizeiteinrichtungen sind in unmittelbarer Nähe vorhanden, während die Umgebung dennoch durch eine angenehme Wohnatmosphäre besticht.



Die charmante Wohngegend Friedrichsgabe in Norderstedt vereint auf harmonische Weise die Vorteile einer ruhigen und naturnahen Umgebung mit einer ausgezeichneten Anbindung an die städtische Infrastruktur. Diese attraktive Lage bietet Bewohnern ein angenehmes Wohnumfeld, das gleichermaßen Erholung und Bequemlichkeit verspricht.



Friedrichsgabe zeichnet sich durch eine ruhige und entspannte Wohnatmosphäre aus. Die Straßen sind von grünen Alleen gesäumt und bieten einen angenehmen Kontrast zum geschäftigen Treiben der Stadt. Hier finden Bewohner die ideale Balance zwischen städtischer Erreichbarkeit und der Ruhe eines gepflegten Wohnviertels.

Die Umgebung von Friedrichsgabe bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Natur zu genießen. Grüne Parks, wie der nahegelegene Stadtpark Norderstedt, laden zu Spaziergängen, Radtouren und gemütlichen Picknicks ein. Die Nähe zur Natur schafft eine erholsame Atmosphäre und trägt zu einem hohen Lebensqualitätsniveau bei.



Die Lage von Friedrichsgabe ist nicht nur von natürlicher Schönheit geprägt, sondern überzeugt auch durch ihre ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Die Autobahnen A7 und A1 sind schnell erreichbar, was Pendeln und Reisen bequem gestaltet. Zudem bieten die nahen U-Bahn- und Busverbindungen eine einfache Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz von Norderstedt sowie an die benachbarten Städte.



In unmittelbarer Nähe von Friedrichsgabe befinden sich vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Die Nähe zum Norderstedt Centrum, einem Einkaufszentrum mit einer breiten Auswahl an Geschäften, ermöglicht es den Bewohnern, alle wichtigen Besorgungen bequem zu erledigen. Für Freizeitaktivitäten stehen Sportvereine, Fitnessstudios und Kulturangebote in der Umgebung zur Verfügung.



Familien mit Kindern schätzen die gute Auswahl an Bildungseinrichtungen in der Nähe von Friedrichsgabe. Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen bieten eine hochwertige Bildung für alle Altersstufen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.