Renditeobjekt: Langjährig vermietetes Zweifamilienhaus zu verkaufen

Zum Verkauf steht ein geräumiges Zweifamilienhaus mit Doppelgarage in Ellerau, auf einem ca. 618 m² großen Grundstück. Das 1976 erbaute Haus besticht durch seine solide Massivbauweise und bietet eine Wohnfläche von ca. 160,04 m², verteilt auf zwei Etagen sowie weitere Nutzfläche im Vollkeller. Beide Wohneinheiten sind unbefristet vermietet, die Mieteinnahmen betragen insgesamt 1.194,00 € p.M.



Die Erdgeschosswohnung wurde ursprünglich mit 4 Zimmern konzipiert, aktuell sind zwei Zimmer zu einem großen zusammengelegt worden. Vom geräumigen Flur gehen das Gäste-WC, Vollbad mit Dusche und Wanne, sowie zwei Schlafzimmer, die Küche (Eigentum der Mieter) und das Wohn- und Esszimmer ab. Zwei Zugänge zur sonnig ausgerichteten Terrasse sind von der Küche oder vom Wohn- und Esszimmer vorhanden. Ein praktischer Hauswirtschaftsraum, die Nutzung von Kellerräumen und eine Garage runden das Wohnungsangebot ab.



In der Dachgeschosswohnung liegen 2 2/2 Zimmer, die genügend Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Im Gäste-WC und im Badezimmer sind Fenster zur optimalen Belüftung vorhanden. Der Spitzboden sowie zwei Räume im Keller bieten zusätzlicher Stauraum. Zur Wohnung gehört auch eine Terrasse im zugeordneten Gartenstück. Der große Garten ist pflegeleicht mit einer Rasenfläche angelegt und bietet beiden Wohnungen entspannte Stunden im Freien.

Ausstattung

Erdgeschoss:

- Kaltmiete 690,00 € zzgl. 35,00 € Garagenmiete

- 3 große Zimmer mit Teppich oder Laminat

- gefliester Flur

- Wohnzimmer mit großer Fensterfront

- älteres Dusch- und Wannenbad

- Zwei Zugänge zur Terrasse

- sonnige Terrasse mit Markise und Gartennutzung

- ältere Holzfenster

- Küche Mietereigentum



Dachgeschoss:

- Kaltmiete 434,00 € zzgl. 35,00 € Garagenmiete

- Vollbad und Gäste-WC

- 4 Zimmer mit Dachschrägen

- Gartennutzung hinter dem Haus mit abgetrenntem Terrassenbereich

- Zugang zum Spitzboden

- Kellerabgang innerhalb der Wohnung

- überwiegend Kunstofffenster aus 2011/2015

- Küche teilweise Mietereigentum

Lagebeschreibung

Die angebotene Immobilie liegt in einer ruhigen und idyllische Wohngegend von Ellerau ist von viel Grün und Natur umgeben. Die Infrastruktur ist hervorragend ausgebaut und alle wichtigen Einrichtungen wie Einkaufsläden, diverse Freizeitangebote wie Schwimmbad etc. und öffentliche Verkehrsmittel sind schnell und bequem erreichbar. In Ellerau gibt es mehrere Schulen und Kindergärten. Im malerischen Ellerauer Forst können Sie einen Spaziergang durch die Schönheit der Natur genießen.

Sonstiges

Aus Diskretionsgründen wurde auf Innenaufnahmen der vermieteten Erdgeschosseinheit verzichtet.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.