Nützen: Mehrfamilienhaus mit Nebengebäuden und Grünland!

Diese ehemalige Mühle ….



… wurde ca. 1920 in massiver Bauweise errichtet und neben der gewerblichen Nutzung stets auch zu Wohnzwecken genutzt.

Die Immobilie befindet sich in einem gepflegten Zustand. Erforderliche Reparaturen und Instandsetzungen wurden stets ausgeführt. Die Beheizung und Warmwasserversorgung erfolgt über eine Gaszentralheizung, die ca. 2015 eingebaut wurde. Der Endenergieverbrauchswert liegt bei 99 kWh (m² a) und fällt unter die Rubrik C. Ein ausgesprochen guter Wert. Fenster und Dach wurden im Laufe der Jahre ebenfalls bereits erneuert.



Das heutige Mehrfamilienhaus verfügt über eine Gesamtwohnfläche von ca. 590 m² und verteilt sich auf 7 Wohnungen, die im Erd- und Dachgeschoss liegen. Die Wohnungen sind unterschiedlich groß und reichen von ca. 55 m² bis hin zu ca. 140 m² Wohnfläche. Die Grundrisse und Ausstattungsmerkmale sind sehr individuell. Diverse Wohnungen sind im Maisonette Stil, mit einem separaten Eingang, errichtet worden. Alle Wohnungen verfügen entweder über eine Terrasse, einen Balkon/Dachterrasse oder können den Gemeinschaftsgarten nutzen. Die Wände sind hell gestrichen. Küchen und Bäder sind ebenfalls hell und wurden bei Bedarf erneuert. Als Bodenbelag dienen überwiegend Fliesen und Laminat. Viele Mieter wohnen bereits seit vielen Jahren im Objekt. Die Hausgemeinschaft ist von einer freundschaftlichen Atmosphäre bestimmt. Die zum Grundstück gehörenden Nebengebäude/ Garagen wurden den Mietern zur Nutzung überlassen. Das Wohnhaus ist an die öffentliche Wasserver- und Entsorgung angeschlossen.



Das Grundstück mit einer Gesamtgröße von ca. 10.471 m² teilt sich auf in ca. 2.026 m² Hof- und Gebäudefläche und ca. 8.445 m² Grünland. Das Grünland ist aktuell als Weidefläche verpachtet. Die monatliche Pacht beträgt € 80,00. Die monatliche Nettosollmiete beträgt € 3.519. Die Nettojahresmiete beträgt somit € 42.228,00. Die Sollmiete entspricht der Istmiete. Mietrückstände bestehen aktuell nicht.



Die Übergabe erfolgt nach Vereinbarung.

Lagebeschreibung

Die Gemeinde Nützen liegt im Kreis Segeberg in Schleswig- Holstein und ist insbesondere bei jungen Familien und Berufspendlern sehr beliebt. Vor Ort finden Sie einen Kindergarten, eine Kinderkrippe, eine Grundschule und den Sportplatz. In dem nur 4,5 km entfernten Kaltenkirchen können Sie über ein reichhaltiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, kulturellen und sportlichen Einrichtungen verfügen. Über die Autobahn A7 und auch mit der AKN, sind weiter entfernte Ziele wie Hamburg, Neumünster und Kiel schnell und bequem zu erreichen. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wird zunehmend beliebter und erhöht nachhaltig den Wohnwert.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.