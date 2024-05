Ihre Kapitalanlage

Dieses Mehrfamilienhaus wurde 1994 in konventioneller, massiver Bauweise errichtet und bietet ca. 180 m² Wohnfläche, verteilt auf 4 Wohnungen mit je zwei Zimmern und rund 45 m² Wohn- und Nutzfläche. Zusätzlich befinden sich im Kellergeschoss jeweils ein Kellerraum zum Abstellen und Lagern.



Die vier Wohnungen sind identisch geschnitten. Der offene Wohn- und Küchenbereich inkl. Einbauküche bietet ausreichend Platz sich zu entfalten. Ein Zugang zum Balkon oder die Terrasse ist gerade in der schönen Jahreszeit wie ein zweites Wohnzimmer, ein Platz an der Sonne, um mit Freunden oder der Familie bei Kuchen und Kaffee den Tag zu genießen.

Das Schlafzimmer bietet Platz für ein Bett, Nachttisch und Schrank, eben alles, was in ein Schlafzimmer gehört, um erholsam schlafen zu können.

Das Tageslicht-Duschbad bietet ebenfalls alles, was benötigt wird, hell und zeitlos gefliest bietet es neben der Dusche ein Waschbecken und das WC sowie einen Anschluss für die Hauswirtschaft.

Alle 4 Wohnungen sind langfristig vermietet. Die Homogene Mieterstruktur bietet eine sehr hohe Zufriedenheit.



Das 596 m² große Grundstück befindet sich in zweiter Reihe und bietet dadurch viel Ruhe und eine Ausrichtung gen Süden. Licht, Luft und Entspannung werden Ihre Mieter hier finden.

Ausstattung

- Mehrfamilienhaus Baujahr 1994

- 4 Wohneinheiten mit rund 45 m² Wohnfläche

- 2 Balkone

- 2 Terrassen

- Einbauküchen nebst Elektrogeräten

- Stellplätze

- Abstellräume im Keller

- Gas-Brennwert-Therme

- Garten

- 14.500 € Mieteinnahmen/Jahr

- ca. 6,60 €/m² Wohnfläche

- Potential auf 7,90 €/m² durch Eigentümer möglich.

Lagebeschreibung

Entdecken Sie Ihre neue Kapitalanlage im Herzen von Bad Bramstedt, gelegen am malerischen Stedingweg . Diese ansprechende Immobilie, ein geräumiges Mehrfamilienhaus, bietet nicht nur einen Wohntraum in bevorzugter Lage, sondern auch die perfekte Balance zwischen städtischem Flair und ruhiger Wohnatmosphäre. In nur 500 Metern Entfernung befindet sich das lebendige Zentrum Bad Bramstedts, welches mit einer Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturellen Angeboten keine Wünsche offenlässt.



Familienfreundlichkeit wird in dieser Lage großgeschrieben: Kindergärten, eine Grundschule sowie weiterführende Schulen – eine Realschule und ein Gymnasium – sind innerhalb eines Kilometers erreichbar und versprechen kurze Wege für Ihre Kinder.



Für Pendler und Reiselustige bietet die Immobilie eine hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz: Die Autobahn erreichen Sie in nur 5 Kilometern, was Ihnen ermöglicht, benachbarte Städte und Regionen schnell und bequem zu erreichen.



Bad Bramstedt selbst, mit seiner idyllischen Lage und den umliegenden Naturräumen, lädt zu ausgiebigen Spaziergängen und Aktivitäten im Freien ein. Gleichzeitig garantiert die zentrale Lage des Mehrfamilienhauses eine angenehme Nähe zu allem, was das tägliche Leben komfortabel und genussvoll macht.



Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, ein Teil dieser charmanten Gemeinschaft in Bad Bramstedt zu werden. Eine Immobilie am Stedingweg ist mehr als nur ein Haus – es ist ein Zuhause in einer der begehrtesten Lagen der Stadt.

Sonstiges

Besichtigungen:

Wenn Sie sich einen eigenen Eindruck von dieses Angebotes verschaffen möchten, vereinbaren Sie gerne einen unverbindlichen Termin mit uns. Eine Begehung des Grundstückes ohne Termin oder Absprache ist nicht gewünscht.



Kaufnebenkosten:

Neben dem Kaufpreis fallen Notar- und Grundbuchkosten sowie die gesetzliche Grunderwerbsteuer vom vereinbarten Kaufpreis an.



Käufercourtage:

Der Käufer zahlt eine Courtage in Höhe von 3,57 % des Kaufpreises (inkl. gesetzlicher MwSt.) an Das Finanzhaus Immobilien Philipp Frank. Die Courtage ist verdient und fällig bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages. Mit dem Verkäufer besteht ebenfalls eine Courtagevereinbarung gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen des 656 a-d BGB.



Übergabe:

Die Übergabe kann jederzeit nach Absprache erfolgen.



Detailinformationen:

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund der Privatsphäre des Anbieters oder der Mieter nicht alle Fotos, Grundrisse und Lagepläne der angebotenen Immobilie im Internet veröffentlichen. Gerne senden wir Ihnen hierzu unser ausführliches Exposé zu, nachdem Sie uns Ihre Kontaktdaten zugesendet haben oder eine Anfrage über das Formular gesendet haben



