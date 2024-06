PRAXIS-GEWERBERÄUME ++++ GUTE LAGE und TOP-ANBINDUNG in Henstedt-Ulzburg++++

Die hier von uns zu vermittelnde Gewerbefläche/Arztpraxis in sehr guter Lage von Henstedt-Ulzburg verfügt über 165 qm mit gut aufgeteilten Räumlichkeiten.

Eine Geschäftsidee im Bereich;



- ARZTPRAXIS

wäre sehr WÜNSCHENSWERT.

- AUCH andere Geschäfts-Ideen sind HIER möglich



Eine sehr große Schaufensterfront sorgt für ausreichende Lichteinwirkung in der Arztpraxis.

Es können auf Wunsch einige Veränderungen vorgenommen werden, wie zum Beispiel:



- Umgestaltung der Räumlichkeiten



Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen? Lassen Sie Ihren Wünschen freien Lauf.



Sie möchten besichtigen? Rufen Sie mich noch HEUTE an, es lohnt sich!

Ausstattung

Extras

TOP-LAGE

- wird gerne als Arztpraxis übergeben

- große Schaufensterfront

- Rollstuhlgerecht

- abgetrennte Behandlungszimmer

- Damen/Herren WC

- Laminat

- barrierefrei

- Belüftungsanlage

- 10 PKW-Stellplätze, a=35,-€

Lagebeschreibung

Diese Praxis ist sehr zentral gelegen. Alle Dinge des täglichen Lebens sowie Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten sind in unmittelbarer Nähe und auch die Verkehrsanbindungen mittels AKN oder Bus ist fußläufig erreichbar. Henstedt-Ulzburg ist die größte Gemeinde Schleswig-Holsteins und liegt vor den Toren der Metropole Hamburg. Die Gemeinde verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, wie die sehr gute Anbindung an die Städte Hamburg, Neumünster und Kiel über den Autobahnanschluss A7 oder mit der AKN.

Sonstiges

