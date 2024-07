Gepflegte Wohn- und Gewerbeeinheit mit vielen Möglichkeit für Ihre Zukunft

Willkommen in diesem gepflegten Wohn- und Geschäftshaus im charmanten Bad Segeberg! Dieses im Jahr 1993 erbaute Haus erstreckt sich über zwei Etagen und bietet eine großzügige Wohnfläche von ca. 155 m² sowie zusätzlich 180 m² Gewerbefläche und eine zusätzliche Nutzfläche von ca. 50 m². Mit insgesamt 10 Zimmern eröffnen sich hier vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – ob als Wohn- und Geschäftskombination oder als reine Vermietungseinheit für Gewerbe.



Der Bodenbelag aus Dielen, Fliesen und Parkett schafft ein ansprechendes Wohn- und Arbeitsambiente. Darüber hinaus verfügt das Haus über eine attraktive Terrasse, die einlädt, den schönen Garten in vollen Zügen zu genießen. Ein Highlight ist die eigene Sauna mit Ruheraum, die für besondere Momente der Entspannung sorgt.



Das Haus befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Heizung wurde 2009 erneuert und sorgt gemeinsam mit der Brauchwasseraufbereitung für ein effizientes und komfortables Wohnklima.



Dieses Objekt kann nach Vereinbarung bezogen werden und bietet eine perfekte Kombination aus Wohnkomfort und gewerblicher Nutzungsmöglichkeit. Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit und den zahlreichen Vorzügen dieses einzigartigen Wohn- und Geschäftshauses überzeugen!

Ausstattung

- Wohn- und Gewerbeeinheit

- 155 m² Wohnfläche

- 180 m² Gewerbefläche

- 50 m² Nutzfläche

- 4 separate Einheiten möglich

- 4 Bäder

- 4 Küchen

-4 eigene Eingänge

- Büro, Praxis, Beratung, Verkauf, Ausstellung

- viele Nutzungen möglich

- atraktive Außenanlagen

- frei verfügbar ohne Mietbindungen

Lagebeschreibung

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Wacholderstraße 1, 23795 Bad Segeberg, besticht durch seine zentrale Lage. In nur 0,5 km erreichen Sie das lebendige Stadtzentrum, das vielfältige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten bietet. Die exzellente Verkehrsanbindung ermöglicht eine einfache Anreise über die Autobahnen A 20 und A 21 sowie über die Bundesstraße B 432.



Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in unmittelbarer Nähe. Kindergärten, Grundschulen, Realschulen und Gymnasien sind jeweils nur 0,5 km entfernt und somit bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Besonders hervorzuheben ist die Nähe zum Gewerbegebiet, was dieses Objekt auch für gewerbliche Unternehmungen äußerst attraktiv macht.



Die ausgezeichnete Lage, kombiniert mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung und kurzen Wegen zu Bildungseinrichtungen, macht diese Immobilie zu einer idealen Wahl sowohl für Familien als auch für Unternehmen.

Sonstiges

