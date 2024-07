Schmalfeld: Spannende Gewerbefläche (kleine Halle/Loft) mit vielen Nutzungsmöglichkeiten!

Wir bieten Ihnen eine helle geräumige Halle - ähnlich wie ein Loft- zur gewerblichen Nutzung in Schmalfeld an. Die beheizbare Fläche hat ca. 75 qm, verfügt über ein Rolltor , einen kleinen Abstellraum, eine offene Küche mit Einbauküchenzeile sowie ein Duschbad. Aufgrund der offenen Gestaltung und Ausstattung ist diese Fläche in vielerlei Hinsicht nutzbar. Denkbar wäre bspw. eine kleine Werkstatt für Bastler, ein Atelier für Künstler oder ein Büro mit Lagerfläche.



Bei Mietvertragsabschluss sind vom Mieter 3 Nettokaltmieten als Mietsicherheit (€ 1.950,-) zu hinterlegen. Die monatliche Nettokaltmiete in Höhe von € 650,00 zzgl. Nebenkosten in Höhe von € 150,00 zzgl. MwSt. beträgt insgesamt € 952,00 inkl. MwSt.



Die Fläche ist aktuell frei und könnte sofort bezogen werden.



Neugierig geworden? - Dann vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin mit uns. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Lagebeschreibung

Die Gemeinde Schmalfeld hat ca. 1.900 Einwohner und liegt unweit entfernt von Kaltenkirchen. Die ursprünglich landwirtschaftlich strukturierte Gemeinde ist heute überwiegend eine Wohngemeinde. Durch die günstige Verkehrslage und Nähe zur A7 ist Schmalfeld insbesondere bei Berufspendlern sehr beliebt.

Ziele wie Hamburg und Kiel sind schnell angesteuert und stehen für Lebensqualität. Direkt im Ort gibt es für die Kleinen einen Kindergarten und eine Grundschule. Weiterführende Schulen gibt es im nahegelegenen Kaltenkirchen. Ein Kaufmann und ein Schlachter versorgen Sie vor Ort mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus bieten viele der hübschen Höfe einen Direktverkauf von landwirtschaftlichen Produkten an.

Mit dem Segeberger Forst und der Schmalfelder Au vor der Tür sowie zahlreichen Sport- und Freizeitvereinen besteht ein reichhaltiges Angebot für Feizeitaktivitäten und Unternehmungen.

