Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten in Toplage!

Ideale Kapitalanlage in Norderstedt-Garstedt!



Zum Verkauf steht ein attraktives Mehrfamilienhaus in bevorzugter Lage von Norderstedt-Garstedt. Die Immobilie umfasst sechs vollständig vermietete Wohneinheiten mit insgesamt 379,20 m² vermietbarer Fläche und bietet eine ideale Kapitalanlage. Mit jährlichen Mieteinnahmen von insgesamt 44.688 € und einem Mietsteigerungspotenzial von 15 % alle drei Jahre bietet dieses Objekt langfristige Ertragschancen.



Eckdaten:

•Wohneinheiten: 6 vermietete Wohnungen

•Garagen/Stellplätze: 2 Garagen und 3 Stellplätze (ebenfalls vermietet)

•Mieteinnahmen: 44.688 € pro Jahr

•Mietsteigerungspotenzial: 15 % alle drei Jahre



Jede Wohneinheit ist mit einem eigenen Keller- und Dachbodenraum ausgestattet. Zudem stehen den Mietern gemeinschaftlich ein Waschmaschinen- sowie ein Trockenraum zur Verfügung.

Die Immobilie wurde seit 2006 umfassend energetisch saniert, um den aktuellen Standards zu entsprechen. Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:

•Erneuerung des Dachs inklusive Dämmung

•Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems

•Einbau einer modernen Gaszentralheizung

•Austausch von Fenstern

•Erneuerung der Elektrik

•Modernisierung der Balkone



Vier der sechs Wohnungen wurden bereits inklusive Bäder und Küchen umfassend modernisiert. Die letzte Modernisierung erfolgte erst 2022.



Dieses Mehrfamilienhaus bietet Investoren nicht nur sichere Mieteinnahmen, sondern auch hervorragendes Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen.



Lagebeschreibung

Das Mehrfamilienhaus befindet sich in ruhiger Lage in Norderstedt/Garstedt, unweit des Herold Centers (ca. 10 Gehminuten). Garstedt ist ein Stadtteil von Norderstedt. Norderstedt liegt im Süden Schleswig-Holsteins. Der Stadtteil hat rund 12.000 Einwohner.



Garstedt zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus und bietet eine sehr gute Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Auch Schulen, Kindergärten sowie Ärzte und Apotheken sind gut erreichbar.



Die öffentlichen Verkehrsmittel sind ebenfalls sehr gut ausgebaut. Es gibt mehrere Bus- und U-Bahn-Linien, die eine schnelle Anbindung an die Hamburger Innenstadt und die umliegenden Stadtteile gewährleisten.



Für Naturliebhaber bietet Garstedt eine Vielzahl an Grünflächen und Parks, die zu Spaziergängen und Erholung einladen. Besonders sehenswert ist der Garstedter Weg, der durch ein Waldgebiet führt und mit seiner idyllischen Atmosphäre zum Verweilen einlädt.



Garstedt ist ein aufstrebender Stadtteil und bietet sowohl für Familien als auch für Singles eine hohe Lebensqualität. Die Immobilien in Garstedt sind äußerst begehrt und bieten eine gute Wertsteigerungsperspektive.

Sonstiges

