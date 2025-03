Attraktive Kapitalanlage: Lichtdurchflutete Eigentumswohnung in verkehrsgünstiger Lage

Diese attraktive Eigentumswohnung, die wir Ihnen als Kapitalanlage anbieten, befindet sich in verkehrsgünstiger Lage auf dem Rehn. Im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gelegen, erstreckt sich die Wohnung über 40 m² und bietet ein großzügiges, lichtdurchflutetes Wohnzimmer, ein kleines Schlafzimmer sowie eine Küche, ein Wannenbad und einen praktischen Abstellraum. Ein nach Westen ausgerichteter Balkon und ein Kellerraum runden das Angebot ab. Der Fahrstuhl ermöglicht einen bequemen Zugang zum vierten Obergeschoss. Die Lage der Wohnung ist besonders vorteilhaft für potenzielle Mieter: In unmittelbarer Nähe, quasi direkt vor der Haustür und in wenigen Minuten fußläufig erreichbar, finden Sie eine umfassende Infrastruktur. Dazu gehören ein Kiosk im Erdgeschoss, eine Bäckerei nur wenige Schritte entfernt, ein Supermarkt gegenüber der Straße sowie diverse weitere Geschäfte wie Imbiss, Blumenladen und Friseur. Diese Faktoren machen die Wohnung zu einer attraktiven Investition mit hohem Vermietungspotenzial.

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Fahrstuhl

- Einbauküche

- Westbalkon

- Abstellraum

- Kellerraum

- Fahrradkeller

Lagebeschreibung

Wohnen auf dem Rhen in Henstedt-Ulzburg. Die Region ist als kinder- und familienfreundliche Gemeinde bekannt und mittlerweile einer der beliebtesten Wohnorte im Hamburger Speckgürtel und bietet Ihnen alles, was einen optimalen, neuen Lebensmittelpunkt ausmacht. Alle Dinge des täglichen Lebens, wie Kindertagesstätte, Grund- und Gemeinschaftsschule, Einkaufsmöglichkeiten sowie Ärzte befinden sich in der Nähe und sind in wenigen Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Die Anbindung an das Umland und vor allen Dingen an die Hansestadt Hamburg , durch die A7 (20 Minuten bis Hamburg-Schnelsen-Flughafen), hier Abfahrt Quickborn, die AKN (hier Station Meeschensee, 4 km entfernt) sowie Buslinien (hier 293) fußläufig erreichbar, machen diesen Wohnort auch oder gerade für Pendler sehr interessant.

Sonstiges

