6,79% TOP-Rendite für Schnellentschlossene!

Diese von uns zu vermittelnde, großzügige 4-Zimmer-Eigentumswohnung gehört zu den beliebtesten, aber auch rarsten Wohnungen in der Großgemeinde Henstedt-Ulzburg. Die Wohnung liegt im 1. OG einer kleinen Wohnanlage im begehrten Ortsteil Henstedt. Beim Betreten der Wohnung kommen Sie in eine große Wohndiele mit einer offenen Wohnküche und mit Platz für einen Esstisch. Ideal für die junge Familie, wo die Eltern aus der Küche heraus die Kinder am Esstisch, welcher den Mittelpunkt der Wohnung ausmachen kann, immer im Blickfeld haben können. Optimal ist in dem Zusammenhang auch die Tatsache, das die beiden Kinderzimmer direkt von der Essdiele zugänglich sind. Da das großzügige Wohnzimmer auch über genug Platz für einen Essbereich verfügt, kann die Diele auch als Arbeitszimmer genutzt werden. Das Vollbad sowie das WC gehen, wie auch das Elternschlafzimmer vom Wohnflur aus und sind für eine 4-köpfige Familie mehr als praktisch. Insgesamt ist die Wohnung ein optimaler, neuer Lebensmittelpunkt. Anschauen Lohnt sich! Rufen Sie uns einfach an und sichern Sie sich zeitnah einen Besichtigungstermin! Zu beachten ist hierbei, das Sie hier eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung mit ca. 90m² Wohnfläche erwerben, sowie ein Erbbaurechtsanteil an dem Gemeinschaftsgrundstück. Um diese Immobilie erwerben zu können benötigen Sie ca. 50.000 € Eigenkapital. Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns darauf einfach an.

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Rendite: 6,79%

Mieteinnahmen p.a. ca. 11.800 €

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Faktor 14,7

- 6,79% Rendite

- 990,-€/mtl. NKM durchschn. Mietspiegel

- geschätzte Mieteinnahmen p.a. 11.800 €

- wird frei übergeben

- geräumiges Vollbad mit Fenster

- WC extra

- Waschmaschine in der Küche

- großer Sonnenbalkon mit Markise

- ausreichend Gemeinschaftsstellplätze

- 20 €/mtl. Stellplatzanmietung möglich

- Gemeinschaftsfahrradkeller

- Gemeinschaftswaschkeller

- Gemeinschaftstrockenraum

- mtl. Erbbauzins im Wohngeld enthalten

Lagebeschreibung

Henstedt-Ulzburg ist mittlerweile einer der beliebtesten Wohnorte im Hamburger Speckgürtel und bietet Ihnen alles, was ein optimaler, neuer Lebensmittelpunkt auch bieten sollte. Das neue Einkaufzentrum mitten im Herzen der größten Gemeinde Schleswig-Holsteins tut dazu sein Übriges. Alle Dinge des täglichen Lebens, wie z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, das Rathaus und der AKN-Bahnhof befinden sich in der Nähe und sind in wenigen Minuten mit dem Fahrrad, oder mit dem Bus erreichbar. Die Grundschule und das Schulzentrum mit allen Schularten ist zu Fuß bequem in 2 Minuten zu erreichen. Ähnlich verhält es sich mit dem Bürgerpark, mit dem integrierten Freibad und den vielen Sport-/und Freizeitangeboten, welche die Gemeinde den Familien als Naherholungsmöglichkeiten mitten im Ort anbietet. Die Anbindung an das Umland und vor allen Dingen an die Hansestadt Hamburg durch die A7 (20 Minuten bis Hamburg-Schnelsen) und die AKN (fährt durch bis Hamburg Hauptbahnhof) machen diesen Wohnort auch und/oder gerade für Pendler sehr interessant!

Sonstiges

