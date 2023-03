Kapitalanlage - Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten in Wahlstedt

Attraktive Kapitalanlage in Nähe des Ortszentrums von Wahlstedt.



Wir bieten Ihnen hier als Kapitalanlage ein vollvermietetes TOP gepflegtes und laufend instandgehaltenes Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten, Garage und Nebenflächen zum Kauf an.



Jede Wohnung verfügt über einen separaten, von den übrigen Wohnungen getrennten Eingang, so dass es für jeden Mieter wirkt, als hätte er ein eigenes Hausteil zu bewohnen. Ansprechende interessante Grundrisse, ein großes Grundstück, so dass jede Mietpartei über einen eigenen Gartenanteil verfügt und die hervorragende Lage sorgen für eine erstklassige Vermietbarkeit.



Das Eckgebäude wurde ca. 1923 in massiver Bauweise erstellt.



Flächenaufteilung wie folgt:

1 x Dreiziimmer Maisonette-Wohnung mit ca. 86 m² (mit einem PKW-Außenstellplatz)

1 x Dreizimmer Erdgeschoss-Wohnung mit ca. 80 m²

1 x Dreiziimmer Obergeschoss-Wohnung mit ca. 87 m² (mit einem PKW-Außenstellplatz + Garage)



* Nettokaltmiete ca. 23.196 € p.a. (ca. 1.933 € mtl.)



Interessiert? Gerne stimmen wir mit Ihnen einen Ortstermin ab und freuen uns Ihnen diese Immobilie vorstellen zu dürfen.

Ausstattung

Details zum Objekt:



* 734 m² Grundstück

* 253 m² Mietfläche

* Teilkeller, Abstellraum außen ( Nutz- und Nebenflächen ca. 55 m² )

* Vollvermietung

* 1 x Dreizimmerwohnung ( ca. 80 m² )

Erdgeschoss mit Terrasse und Gartenanteil (NKM 629,00 € mtl.)

* 1 x Dreizimmerwohnung ( ca. 86 m² )

Maisonette mit Terrasse, Gartenanteil, Außenstellplatz (NKM 559,00 € mtl.)

* 1 x Dreizimmerwohnung ( ca. 87 m² )

Obergeschoss mit Balkon ( ca. 12 m²) und Gartenanteil (NKM 550,00 € mtl.)

* 1 x Aussenstellplatz

* 1 x Garage



Lagebeschreibung

Das hier angebotene Mehrfamilienhaus befindet sich in guter Wohnlage nur ca. 300 m bis zum Ortskern.

Wahlstedt ist eine Kleinstadt mit rund 9.500 Einwohnern unweit von Bad Segeberg, mit guter Infrastruktur. Vom Discounter über Friseure, Ärzte und Schulen sowie Kindergärten und zahlreichen Vereinen bis hin zu einem kleinen Theater und ein Schwimmbad ist hier vor Ort alles zu finden.

Für Pendler ist die Nähe zur Autobahn A21 (in wenigen Minuten zu erreichen) und den Bundesstraßen B432, B205 und B206 hervorzuheben, die eine ideale Anbindung in alle Himmelsrichtungen sicher stellt. Kiel, Hamburg, Bad Oldesloe, Ahrensburg, Neumünster etc. sind bestens zu erreichen.

Sonstiges

