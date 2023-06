Solide Kapitalanlage! Wohnhaus mit 3 Einheiten

Ein Haus mit Geschichte! In einem ruhigen Wohngebiet von Itzehoe liegt diese ehemalige Bäckerei, die in den letzten Jahren liebevoll saniert wurde und nun mit 3 Wohneinheiten als Kapitalanlage zum Verkauf steht.



Wohneinheit 1 im Erdgeschoss (vermietet):

Die liebevoll aufbereitete Wohnung mit ca. 95,76 m² überzeugt durch tolle Akzente. Alt und Neu wurde durchdacht kombiniert. Lichtdurchflutete Räume mit schicken Dielenböden oder charmanten Terrazzoböden lassen jedes Liebhaberherz höher schlagen. Bodentiefe Fensterelemente im Schlafzimmer können komplett zur Seite geöffnet werden. Das große Wohnzimmer mit Ofen und offener Küche war ursprünglich der Verkaufsraum der Bäckerei und hatte einen Zugang zur Straße. Die nun in L-Form eingebaute Küche mit weißen Hochglanzfronten begeistert auf Anhieb. Erhöhte E-Geräte, praktische Schubladenauszüge und eine indirekte Beleuchtung wurden hier bei der Planung berücksichtigt. Die beiden Bäder sind bereits aufwendig modernisiert worden, ein Wannenbad und ein Duschbad mit Walk-In Dusche und Sitzmöglichkeit stehen zur Verfügung.



Ein direkter Zugang zum gemeinschaftlichen Teilkeller ist vorhanden.



Wohneinheit 2 im 1. OG Links (vermietet):

Durch einen schmalen Treppenhausaufgang ist die Dachgeschosswohnung zu erreichen. Hier verteilen sich drei Zimmer, ein älteres Wannenbad und Küche die vom Flur abgehen. Ältere Ausstattungen (u.a. Elektrik, Küche, Bodenbeläge) erfordern bei einem Mieterwechsel eine Renovierung um den Mietzins zu optimieren.



Wohneinheit 3 im 1. OG Rechts (leerstehend):

Über einen separaten Hauseingang ist die kürzlich renovierte Wohneinheit zu erreichen. Das Wannenbad mit Doppelwaschtisch ist gleichzeitig auch der Eingangsbereich. Eine räumliche Abtrennung könnte jedoch unkompliziert eingebaut werden. Wohn- und Schlafzimmer wurde mit einem modernen Laminatboden in grauer Holzoptik und weißen Fußleisten als Akzent ausgelegt. Gauben ermöglichen trotz der Schrägen ein angenehm großzügiges Wohngefühl. Die Küche wurde durchdacht geplant - so konnten alle E-Geräte berücksichtigt werden. Praktische Abseiten stehen als perfekte Alternative zum Hauswirtschaftsraum zur Verfügung.



Der Teilkeller sowie Nebengebäude, Garage und Garten werden mieterseitig genutzt.

Ausstattung

Allgemein:

- Baujahr 1955

- praktischer Spitzboden als Abstellfläche

- überwiegend Kunstofffenster 2-fach verglast aus 2005 und 2012

- teilweise Außenrollläden

- Dämmung oberste Geschossdecke

- Garage und Nebengebäude mit Eternitplatten

- Teilkeller mit Außenzugang und aus WE 1, teilweise mit Heizkörpern

- Gasheizung für WE 1 und 3 aus BJ 2012, Gasheizung für WE 2 aus BJ 1998

- großer rückwärtig gelegener Garten mit Rasenflächen und hübschen Blumen- und Pflanzenbestand



Einheit 1 im EG - ca. 95,76 m²

- Fliesen, Terrazzo oder Dielen als Bodenbelag

- weiße Hochglanzküche mit erhöhten E-Geräten

- gefliestes Wannenbad mit Handtuchheizkörper

- Büro als Durchgangszimmer zum Duschbad

- modernes Duschbad mit bodentiefer Walk-In Dusche



Einheit 2 im 1. OG Links - ca. 47,29 m²

- 3 Zimmer

- eigene Therme aus 1998 in der Küche

- Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer

- ältere Fliesen oder Teppichboden

- Wannenbad in maritimen blau-weiß gefliest



Einheit 3 im 1. OG Rechts - ca. 42,29 m²

- 2 Zimmer, Durchgangszimmer

- moderne Einbauküche mit praktischen Auszügen, Ceranfeld, Kühlschrank, Geschirrspüler und erhöhtem Backofen

- Abseiten in der Küche lassen sich für Vorräte nutzen

- separates WC

- helle Innentüren

- Wannenbad mit Doppelwaschtisch, Fußbodenheizung und Handtuchheizkörper

- Durchlauferhitzer zur Warmwasseraufbereitung

- Laminat in gräulicher Holzoptik mit weißen Fußleisten

Lagebeschreibung

Itzehoe bietet als Kreisstadt des Kreises Steinburg mit seinen ca. 33.000 Einwohnern eine Mittelstadt im Südwesten Schleswig-Holsteins. Alle Schularten, Kindergärten, Stadttheater, Schwimmbad, ärztliche

Versorgung, sowie vielfältige Sport- und Einkaufsmöglichkeiten sind vorhanden. Das Klinikum Itzehoe ist mit seinem breit gefächerten Leistungsspektrum einer der größten Arbeitgeber im Umkreis.



Durch die Anbindung an den Hamburger Verkehrsbund sind regelmäßige Abfahrten in die Hansestradt Hamburg und Westerland gesichert. Auch Nord- und Ostsee sind mit der Bahnstecke zu erreichen.

Die A 23 die Anbindung an das Autobahnnetz besteht, die B 5 zudem Brunsbüttel und Wilster mit Itzehoe verbindet und die B 77 in Richtung Schleswig und Rendsburg führt. Als Alternative steht Mit der direkten Autobahnzubringeung A23 sind sind Elmshorn und Hamburg gut zu erreichen. Die Bundesstraße B77 führt in Richtung Schleswig

und Rendsburg, die Bundesstraße B 5 verbindet Wilster/ Brunsbüttel mit Itzehoe. Außerdem schafft die B 206 Verbindungen Richtung Osten nach Hohenlockstedt, Kellinghusen, Bad Segeberg und Lübeck.

Sonstiges

Mietaufstellung:

Wohneinheit 1 im EG - unbefristet vermietet seit 01.04.2022 für 490,00 € kalt



Wohneinheit 2 im 1.OG Links - unbefristet vermietet seit 01.05.2010 für 299,99 € kalt, pauschale Warmmiete 341,17 €



Wohneinheit 3 im 1.OG Rechts - leerstehend



In WE 1 und WE 3 wurden bislang keine Heizkostenverteiler montiert.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.