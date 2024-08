Voll vermietetes Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten in Wilster

Im Herzen von Wilster, auf einem 403 m² großen Grundstück, befindet sich dieses vollvermietete 3-Familienhaus, welches sich als Investitionsmöglichkeit für Kapitalanleger anbietet. Es wurde 1926 erbaut und 1963 um einen Anbau erweitert.

Die größte Wohnung erstreckt sich über das Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses und bietet auf ca. 134 m² ausreichend Platz für komfortables Wohnen. Im Obergeschoss befindet sich eine weitere gut geschnittene Wohnung mit einer Wohnfläche von ca. 61 m². Das Dachgeschoss beherbergt die dritte Wohnung, die etwa 65 m² umfasst.

Alle drei Wohnungen sind aktuell vermietet und erzielen eine Jahresnettokaltmiete von rund 14.640 €.



An der Immobilie wurden in den vergangenen Jahren stets Renovierungsmaßnahmen durchgeführt:

Die Dachgeschosswohnung ist 2004 komplett renoviert worden, inkl. neuem Vollbad und neuer Einbauküche. Der Dachstuhl wurde in diesem Zusammenhang von innen neu isoliert. Diese Wohnung verfügt über eine eigene Gastherme, die ebenfalls aus dem Jahr 2004 kommt.

Die Bäder der Wohnungen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss sind aus den 1990er Jahren. Diese beiden Wohneinheiten werden über eine Gastherme aus 2011 beheizt.

Auch die Fenster der gesamten Immobilie kommen aus den 90er Jahren.

2021 wurde für das gesamte Haus ein Glasfaseranschluss gelegt. Alle Wohnungen sind über eigene Zähler separat abrechenbar.



Zur Immobilie gehören zwei Garagen, jeweils beide sind mit einem elektrischem Rolltor ausgestattet. Vor den Garagen sind weitere Stellplätze vorhanden.





Bruttorenditeberechnung für Kapitalanleger:

Jahresnettokaltmiete x 100 / Kaufpreis = Bruttorendite

14.640 € x 100 / 240.000 € = 6,10 %



Überzeugen Sie sich selbst von diesem Angebot und vereinbaren Sie einen Termin. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Lagebeschreibung

Lebendig, familienfreundlich und mit einer langen Geschichte und viel Tradition: Die Stadt Wilster im Kreis Steinburg hat viel zu bieten. Sie ist das Zentrum der Wilstermarsch und besitzt seit jeher eine gute Infrastruktur. Auf ihrem 270,5 ha großen Stadtgebiet leben etwa 4.500 Menschen.

Wilster ist Standort des Schulzentrums des Schulverbandes Wilstermarsch und kann eine Grund- und eine Gemeinschaftsschule vorweisen. Außerdem gibt es in Wilster eine moderne Kindertagesstätte, ein Jugendzentrum, eine Bücherei sowie eine Seniorenwohnanlage. In sportlicher Hinsicht hat Wilster neben seinem Sportstadion mit angrenzender Drei-Feld-Sporthalle, Tennisplatz und Hallenbad auch für den Wassersportler etwas zu bieten. Eine Stadt also, die für Jung und Alt viele Angebote bereit hält. Das sportliche Angebot der Stadt wird ergänzt durch zahlreiche kulturelle Vereine. Neben einem Einkaufszentrum gibt es im Zentrum von Wilster – rund um die St. Bartholomäus-Kirche – viele kleine Geschäfte, die zum Bummeln und Kaufen einladen. Wohnbau- und Gewerbegebiete bieten noch genügend Platz für neue Häuser oder Unternehmen.

Wilster ist gut an die B5 und die A23 angebunden. Durch den vorhandenen Bahnhof in der Stadt, kann man bequem nach Itzehoe, Hamburg oder sogar Westerland fahren.

Sonstiges

*3,57 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung. Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.