Schick & Individuell * Hübsches Mehrfamilienhaus * 363 m² verteilt auf 3 Wohnungen & 1 Gewerbeeinheit !!!

Dieses von uns zu vermittelnde wunderschöne Mehrfamilienhaus ist idyllisch in der wunderschönen Stadt Krempe, direkt am Marktplatz gelegen. Es ist aus dem 18. Jahrhundert und hat bereits einiges erlebt. Zwei Giebelseiten bestehen auch heute noch aus dem alten schicken Fachwerk. Dieses Haus verfügt über: - Eine ca. 52 m² große Gewerbeeinheit mit eigenem Eingang (seit 13 Jahren ein sehr erfolgreich laufendes Friseurgeschäft) die Gewerbeeinheit nutzt den Teilkeller zur Lagerung. - Eine 3 Zi.-Wohnung mit ca. 78 m² im Erdgeschoss, die 1998/99 neu ausgebaut wurde (Einbauküche-Frontflächen Neu 2019) mit Terrassentür zur Außenterrasse, einem Stellplatz auf dem Grundstück und einem dazugehörigen Holzschuppen als Abstellmöglichkeit. - Eine ca. 108 m² große 4 Zi.-Wohnung im Obergeschoss inkl. beheiztem Hobbyraum, einem schönen Balkon und ebenfalls mit einem Holzschuppen, um Dinge unterzubringen. - Eine schicke ca. 123 m² große Wohnung im Dachgeschoss mit 5 Zimmern zzgl. Galerieraum und einem Bodenraum. Hier gibt es ein Duschbad, ein zusätzliches Wannenbad und zwei hochwertige große Velux-Cabrio Fenster, die jeweils zu Balkonen aufgeklappt werden können. Zu dieser Wohnung gehört noch ein kleines gemauertes Nebengebäude auf dem Hof ebenfalls als Abstellmöglichkeit. Außerdem hat man hier noch die Möglichkeit, den Dachboden auszubauen. Es wurde eine überdachte Terrasse angelegt, eingefriedet mit einem Holzzaun und einer Kirschlorbeer-Hecke. Einfach idyllisch... Dieses tolle Angebot sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen - rufen Sie uns an für weitere Informationen !!!

Ausstattung

Extras

- herrliche Lage direkt am Marktplatz

- historisches Flair durch Altbauten und Kopfsteinpflaster

- drei großzügige Wohneinheiten

- eine Gewerbeeinheit - Eingangstür NEU

- hochwertige Velux-Cabrio Fenster in der OG-Whg.

- Balkon

- gemütliche Gemeinschafts-Terrasse

- komplette Front in den 80ern erneuert

- komplette linke Giebelseite in den 90ern erneuert

- Pfannendach

- weitere Ausbaumöglichkeiten auf dem Dachboden

- Teilkeller

- Gasheizung aus 2012

- 52m² zus. Nutzfläche

Lagebeschreibung

Krempe ist mit ca. 2.400 Einwohnern die kleinsten Stadt Holsteins und die zweitkleinste Stadt Schleswig-Holsteins. Gelegen ist Krempe in den Elbmarschen nördlich der Unterelbe. Es gehört zum Kreis Steinburg und liegt in der Kremper Marsch zentral im Städtedreieck von Itzehoe, Glückstadt und Elmshorn an der 'Grünen Küstenstraße'. Den Mittelpunkt der Stadt bildet das Renaissance-Rathaus von 1570. Im Inneren finden sich der Rats-Saal und der Große Saal, die beide mit reichen Malereien ausgestattet sind, sowie eine große Lagerhalle an der Nordseite des Baus. Das Rathaus wurde 1990 umfassend restauriert und gehört zu den schönsten historischen Rathäusern des Landes. Rund um das Rathaus befindet sich der fast vollständig von Altbauten umstandene Markt. In heutiger Zeit ist die frühere Festungsstadt Krempe wieder ein attraktiver Wohnort, der alles notwendige und noch mehr bietet. Geschäfte, Handwerk und Industrie, Arztpraxen, Schulen und Kindergärten, Sportvereine und Sportstätten (darunter ein beheiztes Freibad) – die Liste dessen, was Krempe zu bieten hat, ließe sich noch weiter fortsetzen. Der Anschluss an das Bahnnetz sowie gute Straßenanbindungen lassen Krempe auch für Pendler interessant werden. Zwei Ereignisse im Jahr sollte sich jeder Kremper und jeder Gast im Terminkalender vormerken: den großen Flohmarkt zu Christi Himmelfahrt sowie das Fest der 'Alten Kremper Stadtgilde von 1541' mit dem berühmten Fahnenschwenken, jährlich am Montag nach dem Johanni-Tag (24.06.).

Sonstiges

