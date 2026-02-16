B2B Wirtschaft
Wirtschaft in Kreis Steinburg
Wirtschaft in Kreis Steinburg

HFC Ihre IT-Abteilung. GmbH & Co. KG

Firmendetails

Käthe-Kruse-Weg 2
25524 Itzehoe
Landkreis: Kreis Steinburg
 Branche: IT und Software

Ansprechpartner

Herr Jannik Bojens
Tel.: +49 (0) 4821 604997-0
E-Mail: Jannik.Boyens@hf-c.de

Web: www.ihre-it-abteilung.de

Impressum

HFC Ihre IT-Abteilung. GmbH & Co. KG

Nachrichten & Berichte

HFC Ihre-IT-Abteilung
HFC Ihre IT-Abteilung. GmbH & Co. KG

HFC Ihre-IT-Abteilung

Digitale Infrastruktur muss funktionieren, sicher sein und Ihren Arbeitsalltag entlasten. Genau hierbei unterstützen wir branchenübergreifend Arztpraxen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Unternehmen vollumfänglich aus einer Hand seit mehr als drei Jahrzehnten. Als IT-Systemhaus für Netzwerktechni...
16.02.2026
Artikel weiterlesen

Kreis Steinburg

Schleswig-Holstein