Energetisch gewappnet! Stilvolle Doppelhaushälfte mit modernem Energiekonzept

Diese moderne Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 2002 besticht nicht nur durch ihr zeitloses Design, sondern auch durch ein nachhaltiges Energiekonzept, das sowohl Ihren Wohnkomfort als auch die Umwelt in den Fokus stellt. Das Haus befindet sich in ruhiger Hinterlandbebauung auf einem Grundstück von ca. 290 m² und bietet eine Wohnfläche von 98,10 m², die durch einen zu Wohnzwecken ausgebauten Spitzboden um weitere 30,86 m² erweitert wird. Hier erwartet Sie modernes Wohnen in Massivbauweise.



Das Energiekonzept dieser Immobilie ist bemerkenswert. Die Beheizung erfolgt hauptsächlich über einen effizienten Kaminofen, der nicht nur für angenehme Wärme sorgt, sondern auch ein gemütliches Ambiente schafft. Zusätzlich steht eine Gasheizung zur Verfügung, um die Beheizung flexibel zu gestalten. Die Fußbodenheizung sorgt für behagliche Wärme, und das umfangreich gedämmte Dach trägt zur Energieeffizienz bei.



Im Erdgeschoss erwartet Sie ein großzügiges Wohn- und Esszimmer, das viel Platz bietet. Die moderne Einbauküche wird Hobbyköche begeistern, und ein Gäste-WC rundet das Raumangebot ab. Im Dachgeschoss finden Sie ein gemütliches Schlafzimmer sowie zwei weitere Zimmer, die sich vielseitig nutzen lassen – sei es als Kinderzimmer, Arbeitszimmer oder Gästezimmer. Das helle Badezimmer verfügt über eine Wanne und eine Dusche. Ein weiteres Highlight ist der bereits erwähnte, zu Wohnzwecken ausgebaute Spitzboden mit einem zusätzlichen Zimmer.



Der Keller wurde teilweise ebenfalls zu Wohnzwecken ausgebaut und bietet einen separaten Gästebereich mit eigenem Bad. Dieser Bereich könnte alternativ auch als Büro genutzt werden.



Die Immobilie besticht auch durch die großzügige Terrasse, die aus hochwertigem und pflegeleichtem Bangkirai-Holz gefertigt ist.



Die jetzigen Eigentümer möchten die Immobilie noch für ca. zwei Jahre selbst bewohnen, ehe sie dann ihre Wohnsituation ändern wollen. Ein Mietvertrag muss also noch geschlossen werden.



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst!

Lagebeschreibung

Bargfeld-Stegen ist ein charmantes Dorf in Schleswig-Holstein. Es liegt idyllisch im Herzen der Holsteinischen Schweiz, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Hamburg. Die Ortschaft wird von einer malerischen Landschaft aus Hügeln, Wäldern und Seen umgeben. Diese natürliche Umgebung bietet eine perfekte Balance zwischen ländlicher Ruhe und der Nähe zur Metropolregion Hamburg, was Bargfeld-Stegen zu einem begehrten Wohnort für Naturliebhaber und Pendler macht. Die Autobahn A1 ist leicht erreichbar und bietet eine schnelle Anbindung an Hamburg und andere umliegende Städte, während die Umgebung zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten und Erholung in der Natur bietet. In Bargfeld-Stegen selbst finden Sie eine lebendige Dorfgemeinschaft, eine Grundschule, Kindergärten und lokale Einkaufsmöglichkeiten, die das Leben hier angenehm gestalten.

