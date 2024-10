Nähe Bad Oldesloe: Büroräume zu vermieten (Objekt Nr. 3119)

In einem ehemaligen Bauernhaus, das umgebaut wurde, befindet sich die angebotene Fläche in der Nähe von Bad Oldesloe und wäre kurzfristig verfügbar.



Raumaufteilung vom Büro:



-Der Bürotrakt umfasst zwei Arbeitsplätze, einen Flur mit Pantryküche, einen Aufenthaltsraum sowie separate Toiletten für Frauen und Männer.



-Zustand: Die Büroräume wurden im Jahr 2020 renoviert und befinden sich in einem modernen, gepflegten Zustand. Weitere Lagerflächen könnten zusätzlich angemietet werden.



- Zwei Stellplätze



-Die Kaution, die der Mieter beim Vermieter hinterlegt, beträgt 3 Monatsmieten (€ 1800,00)

Freie Übergabe wäre kurzfristig möglich.



-Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht, einen Termin zur Besichtigung zu vereinbaren.





Ausstattung

Beschreibung zu den Nebenkosten:

Nach Verbrauch bzw. 1/4 tel der Kosten vom Gesamtobjekt werden umgelegt, wenn notwendig für:

-Grundsteuer

-Wohngebäudeversicherung

-Wasserversorgung

-Entwässerung

-Müllabfuhr

-Biomüll

-Straßenreinigung

-Hauswart

-Hausreinigung

-Gartenpflege

-Hausstrom

-Dachrinnenreinigung

-Schornsteinfeger

-Heizungswartung

-Winterdienst

Diese Vorauszahlung wird mit € 100,00 kalkuliert.



Die Vorauszahlung für Gas wird ebenfalls mit € 100,00 angesetzt. Die gesamte Vorauszahlung für die Nebenkosten beträgt somit: € 200,00.



Zur Info: Die Kosten für Gas, Wasser, Strom und Abwasser werden nach Verbrauch abgerechnet.

Lagebeschreibung

Die Gemeinde Rümpel liegt auf halber Strecke zwischen den Hamburg und Lübeck in unmittelbarer Nähe zu Bad Oldesloe. Die unmittelbare Nähe zur Kreisstadt mit deren wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten sowie die gute Verkehrsanbindung zur Autobahn als auch zum Eisenbahnnetz machen das Dorf Rümpel sehr attraktiv. Die Gemeinde Rümpel besteht aus den Ortsteilen Höltenklinken, Rohlfshagen und Rümpel. Ein Gemeinschaftshaus bildet den Mittelpunkt. Das Feuerwehrgerätehaus mit dem Schulungsraum sowie der Kindergarten sind hier ebenfalls untergebracht. Größter Sportverein Rümpels ist der Rümpeler SV mit einem eigenen Sportplatz. Neben Fußball bietet der Verein auch Tanzsport und Gymnastik an. Zur Masurenwegschule sind es ca. 6km und Gymnasium, Gemeinschaftsschule ca. 2,8 km; zur Stadtschule ca. 3 km. Die Auffahrt A21 ist ca. 3 km entfernt und zur A1 sind es 10 km. Eine schöne Radfahrstrecke bietet sich Richtung Oldesloe auf dem Travewanderweg.

