Bad Oldesloe: Anlageimmobilie direkt am Bahnhof

Preisreduzierung: Anlageimmobilie mit Investitionsbedarf in zentraler Lage des Bahnhofs zwischen den Bahngleisen 3 und 5 in Bad Oldesloe mit einer Bruttomiete, das heißt inklusive Nebenkosten und pauschalierter Heizkosten, von ca. 65.000 € p.a. Es handelt sich um ca. 40 Mieter, die das Haupthaus und die Lagerräume überwiegend für ihr Gewerbe mieten. Die vermieteten Wohn-und Nutzflächen betragen ca. 956 qm. Es gibt 27 Stellplätze vor den Lagerräumen und jeweils ca. 2 Stellplätze an den Giebelseiten, die ebenfalls in der Bruttomiete enthalten sind. Die Zufahrt zur Immobilie erfolgt über den P+R-Parkplatz.

Das Gebäude hat Geschichte: Es war ehemals ein Bahnhofsgebäude, das Anfang der 2000er Jahre den Eigentümer wechselte, der das Objekt umbaute und jetzt für viele Mieter Lager- und Abstellflächen geschaffen hat. Auch die Parkplätze sind sehr begehrt. Inzwischen besteht am Gebäude und den Lagerräumen Renovierungs- und Sanierungsbedarf. Sowohl im feuchten Kellerbereich als auch beim Zugang zum ehemaligen Bahnhofsgebäude besteht kurzfristig Handlungsbedarf. Bei den Lagerflächen muss vermutlich die Dacheindeckung erneuert werden. Insgesamt besteht an der Immobilie energetischer und optischer Optimierungsbedarf. Diese Maßnahmen sind bereits im Kaufpreis berücksichtigt.

Wir möchten darauf hinweisen, dass seit 2000 eine Dienstbarkeit zugunsten der Bahn betreffend der Immissionsduldung im Grundbuch eingetragen ist, im Baulastenregister gibt es aber keine Eintragungen. Innenbesichtigungen bitten wir mit uns abzustimmen, damit die Mieter rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden können. Diese Immobilie hat in jeglicher Form Entwicklungspotential.

Ausstattung

Beschreibung vom Gebäude mit den Lagerräumen:

(Innenbesichtigung war aufgrund der Vermietung nicht möglich)

- massive Bauausführung

- Fachwerk

- Holzunterschläge

- Dacheindeckung mit Dachpappe



Lagerräume:

-ca. 11 Türen

-zugeordnete Stellplätze

-Rampe

-2 Rolltore



Anmerkung:

-Türen sind aus Holz; davon sind die Hälfte ca. Doppeltüren

-Qualität der Fenster:

Kunststofffenster aus 2001 mit Doppelverglasung;

aber auch Holzfenster mit Einfachverglasung

-Strahler sind über den Türbereichen

Lagebeschreibung

Die genaue Lage der Immobilie lässt sich so beschreiben: Zwischen Gleis 3:, das ist die Regionalbahn nach Hamburg und dem Gleis 5 ; hier handelt es sich um die Nordbahn in Richtung Bad Segeberg und Neumünster.



Bad Oldesloe ist Kreisstadt und liegt zwischen Hamburg und Lübeck. Dieses Objekt zeichnet sich durch die absolut zentrale Lage zum Bahnhof aus; aber auch Einkaufsmöglichkeiten und das Naherholungsgebiet sind vorhanden. Bad Oldesloe mit ca. 25.000 Einwohnern bietet nicht zuletzt dadurch beste Wohn- und Lebensqualität. Für die schnellen Verbindungen nach Hamburg, Lübeck oder an die Ostsee sorgt ein gut ausgebautes Verkehrsnetz mit der A 1, der A20 und A 21. Ebenso bieten gute Bahnverbindungen nach Hamburg, Lübeck oder Neumünster beste Mobilität. Somit ist Bad Oldesloe auch bei Berufspendlern sehr beliebt. Die Naherholungsgebiete Brenner Moor oder Kneeden, sowie die umliegenden Wander- und Fahrradwege, laden zu Spaziergängen oder Fahrradtouren in herrlicher Natur ein. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in unmittelbarer Nähe. Auch ein Kindergarten ist fußläufig erreichbar. Alle Schulformen sind in Bad Oldesloe vorhanden. Die kleine, historische Altstadt mit Cafés, Restaurants und dem Einzelhandel laden zum Bummeln ein.

Sonstiges

*5,00% inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.