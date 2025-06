Kleiner Laden, Büro oder auch Friseursalon in Bad Oldesloe (A3363)

Vielseitig nutzbarer Gewerberaum in bester Lauflage von Bad Oldesloe



In zentraler und gut frequentierter Lage von Bad Oldesloe – direkt am Anfang der beliebten Hagenstraße/Fußgängerzone – erwartet Sie dieser attraktive Gewerberaum im Erdgeschoss eines gepflegten Mehrfamilienhauses.

Mit einer Fläche von ca. 50 m² bietet die Einheit vielfältige Nutzungsmöglichkeiten: Ob als Haarstudio, Büro, Atelier oder kleiner Laden – hier lassen sich unterschiedliche Geschäftsideen verwirklichen.

Der großzügige Hauptraum ist hell und einladend gestaltet und bietet viel Platz für Ihre individuelle Einrichtung. Ergänzt wird das Angebot durch eine praktische Pantryküche sowie ein separates WC. Der Zugang befindet sich linksseitig des Gebäudes und ist direkt von der Straße aus erreichbar – ideal für Laufkundschaft.

Die Immobilie wird über eine Gasetagenheizung beheizt. Die Heizkosten sind vom Mieter direkt mit dem Versorger abzurechnen und nicht in den Nebenkosten enthalten.

Die Räumlichkeiten könnten zum 15.7.2025 frei übergeben werden.

Ausstattung

Eckdaten im Überblick:



Nutzfläche: ca. 50 m²

Räume: 1 großer Verkaufs-/Büroraum, Pantryküche, WC

Lage: Erdgeschoss, Eingang straßenseitig links

Miete: 600,00 €

Nebenkosten: 100,00 € zzgl. MwSt. bei gewerblicher Nutzung

Heizung: Gasetagenheizung (nicht in NK enthalten)

Verfügbarkeit: nach Vereinbarung

Parkmöglichkeiten stehen in unmittelbarer Nähe auf dem "Exer" zur Verfügung – für Kunden und Mitarbeiter bequem erreichbar.

Fazit:



Eine charmante und vielseitige Gewerbefläche in zentraler Lage – perfekt für Unternehmer, die eine gut sichtbare und erreichbare Präsenz in Bad Oldesloe suchen.

Lagebeschreibung

Die Immobilie ist am Rand der Fußgängerzone in der Innenstadt, aber mit dem PKW anzufahren. Der Bahnhof und die Innenstadt sind fußläufig zu erreichen. Die Stadt Bad Oldesloe mit ca. 25.000 Einwohnern liegt zwischen den beiden Hansestädten Hamburg und Lübeck und bietet nicht zuletzt dadurch beste Wohn- und Lebensqualität. Für die schnellen Verbindungen nach Hamburg, Lübeck oder an die Ostsee sorgt ein gut ausgebautes Verkehrsnetz mit der A 1, der A20 und A 21. Ebenso bieten gute Bahnverbindungen nach Hamburg, Lübeck oder Neumünster beste Mobilität. Somit ist Bad Oldesloe auch bei Berufspendlern sehr beliebt. Die Naherholungsgebiete Brenner Moor oder Kneeden, sowie die umliegenden Wander- und Fahrradwege, laden zu Spaziergängen oder Fahrradtouren in herrlicher Natur ein. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie in unmittelbarer Nähe. Alle Schulformen ( mehrere Grundschulen, mehrere Gemeinschaftsschulen sowie ein Gymnasium ) sind in Bad Oldesloe vorhanden. Die kleine, historische Altstadt mit Cafés, Restaurants und dem Einzelhandel laden zum Bummeln ein.

Bad Oldesloe bietet drei Stadien, einen Hockey- und mehrere Tennisplätze im Kurpark, eine Schwimmhalle und ein Naturfreibad. Am Exer gibt es die kleine Skate-Anlage, einen Minigolfplatz, eine Sporthalle und einen Kunstrasen-Fußballplatz. Verschiedene Vereine, die auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt sind bieten vielfältige Gelegenheit zur sportlichen Betätigung.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.