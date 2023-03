Bei Bargteheide: ca. 11 Hektar zusammenhängendes Ackerland - direkt befahrbar - pachtfrei

Zum Verkauf stehen ca. 11 Hektar Ackerland, die ohne Pachtvertrag an die Käufer über gehen. Das Land besteht aus einem Flurstück und ist nur durch einen Knick geteilt. Das Land kann von der öffentlichen Straße, Langereihe in 22941 Jersbek, direkt befahren werden. Es handelt sich um Flurstück 35/5, Flur 4, Gemarkung Jersbek. Die Wohnbaufläche mit den Häusern der Verkäufer, werden auf Kosten der Verkäufer aus dem Flurstück rausgemessen.

Wir freuen uns auch über Preisgebote.

Es ist ebenfalls möglich, die Wohnhäuser mit zu erwerben. Hier denken wir an eine Nutzung als Reiterhof, Gründung einer neuen Bauernstelle oder für touristische Zwecke. Teilen Sie uns Ihre Gedanken mit.

Lagebeschreibung

Jersbek ist eine Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein nordöstlich von Hamburg . Zuständig ist das Amt Bargteheide-Land, da Jersbek in unmittelbarer Nähe von Bargteheide liegt.

Sonstiges

Die Courtage beträgt 4 % vom tatsächlichen Kaufpreis incl. der gesetzlichen Mehrwersteuer und ist vom Käufer zu entrichten.

