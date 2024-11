Historisches Ambiente *** Liebhaber für Fachwerk & Denkmalschutz sowie Fleißige Hände für Komplett-Restaurierung GESUCHT !!!

Dieses von uns angebotene Schmuckstück aus der Biedermeier Epoche lässt jedes Herz mit Hang zum Denkmalschutz und Fachwerk höher schlagen. Eine einmalige Gelegenheit bietet sich Ihnen hier, ein tolles Gebäude zu erwerben. Restaurieren Sie es mit Liebe zum Detail und zaubern Sie neuen Glanz und Leben in dieses alte Gemäuer. Hier können mehrere Wohneinheiten entstehen, Generationswohnen etc.. Seien Sie kreativ :) Zusätzlich gibt es hinter diesem Gebäude eine Fabrikhalle (ehemalige Wollspinnerei) die ebenfalls als Gewerbe genutzt oder auch zu Wohnräumen umfunktioniert werden kann. Das Grundstück umfasst knapp 1.800 m² und ist von vorne sowie auch von hinten befahrbar. Lassen Sie sich dieses Schnäppchen (Riesen-Grundstück + Gewerbeeinheit + Mehrfamilienhaus) nicht entgehen und rufen Sie uns an !!!

Ausstattung

Extras:

- 6 Flurstücke

- inkl. gr. Gewerbegebäude (ca. 700 m²)

- Denkmalschutz innen & außen

- Biedermeier Epoche

- Fachwerk

- komplett sanierungsbedürftig

Lagebeschreibung

Willkommen in der Klosterstadt Rehna Die Klosterstadt Rehna, im Herzen von Nordwestmecklenburg, liegt am Flüsschen Radegast, malerisch eingebettet in eine sanfte, hügelige Landschaft. Mit ihren Fachwerkhäusern, den artesischen Brunnen und der ehemaligen Klosteranlage im Zentrum erzählt die Stadt auf den ersten Blick ihre Geschichte. Bekannt wurde der Tatort Rehna durch sein starkes Engagement in Sachen Umwelt, wofür die Stadt im Jahr 2000 den TAT-Orte Preis der Bundesumweltstiftung gewann. Die Stadt im Grünen ist heute Sitz der Amtsverwaltung und erfüllt wichtige Funktionen für die Umlandgemeinden. Rehna liegt verkehrsgünstig zwischen Lübeck, Schwerin und Ratzeburg. Aus Lübeck und Schwerin gelangen Sie über die B 104 nach Rehna, von Hamburg und Wismar kommen Sie über die Abfahrt Schönberg der A 20 auf die B 104. Von hier aus sind es sieben Kilometer bis Rehna.

Sonstiges

Dieses Gebäude unterliegt nicht den Anforderungen der EnEV (Denkmalschutz)



