Veröffentlicht am 12.11.2026

Neumünster. Wer schon immer wissen wollte, wie man der Künstlichen Intelligenz Routinearbeit überlässt, kann das bald selbst ausprobieren. Am Freitag, 15. Januar 2027, lädt der Digital Learning Campus Neumünster von 9 bis 13 Uhr zum „Agentathon“ ins LOG-IN Gründerzentrum ein. In nur vier Stunden entwickeln die Teilnehmenden dort ihren ersten eigenen KI-Agenten.

KI-Agenten sind längst im Arbeitsalltag angekommen. Sie recherchieren Informationen, erstellen Inhalte, verbinden verschiedene Programme miteinander und erledigen wiederkehrende Abläufe weitgehend selbstständig. Wie so ein digitaler Helfer entsteht und für welche Aufgaben er sich eignet, zeigen Dr. Miriam Maibaum und Martin Schanze vom Zukunftslabor Generative KI (ZGKI).

Zum Auftakt gibt es eine kompakte Einführung: Was sind KI-Agenten, wie arbeiten sie und wo lohnt sich ihr Einsatz? Danach steht die Praxis im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden bringen einen eigenen Anwendungsfall aus ihrem Berufsalltag mit und bauen daraus Schritt für Schritt einen funktionsfähigen Prototypen. Die Expertinnen und Experten des ZGKI begleiten sie von der ersten Idee über die Strukturierung bis zur Umsetzung. Am Ende sollen alle mit einem eigenen Agenten und konkreten Ideen für den Arbeitsalltag nach Hause gehen.

Programmierkenntnisse sind nicht nötig. „Wichtig sind Neugier, Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden“, heißt es in der Ankündigung. Das Angebot richtet sich vor allem an Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen, Selbstständige, Beschäftigte aus Unternehmen und Organisationen sowie an Verantwortliche für Innovation und Digitalisierung. Willkommen sind aber alle, die KI-Agenten praktisch kennenlernen möchten.

Gut zu wissen: Mitzubringen ist ein eigener Laptop oder ein Tablet. Mit welchem KI-Werkzeug gearbeitet wird, entscheidet jeder selbst. Im Workshop kommen vor allem Mistral, ChatGPT, Langdock und Claude zum Einsatz. Nötig ist ein Konto beim gewählten Anbieter. Ein kostenpflichtiges Abo ist nicht Pflicht, kann wegen des größeren Funktionsumfangs aber hilfreich sein. Vorab bekommen die Teilnehmenden weitere Informationen und Anregungen für mögliche Anwendungsfälle.

Termin: Freitag, 15. Januar 2027, 9 bis 13 Uhr Ort: LOG-IN Gründerzentrum, Neumünster Anmeldung