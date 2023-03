Dekarbonisierung des Schwerverkehr – Start des Wasserstoff HUB in Neumünster.Die Firma Voigt-Logistik steht kurz vor der Eröffnung einer leistungsstarken Wasserstofftankstelle für den Schwerverkehr und will Sie über dieses Ereignis, sowie über die Inbetriebnahme von ersten Brennstoffzellen getriebenen LKW ausgiebig informieren.Der Tag der Logistik findet stattGastgeber des diesjährigen Tags der Logistik ist die Firma Herbert Voigt GmbH & Co. KG in Neumünster.Die Veranstaltung ist anmeldepflichtig. Ihre Anmeldung richten Sie bitte per Mail an: verkauf@voigt-logistik.de unter Angabe Ihres Vornamens, Nachnamen und Institution für die Sie teilnehmen.