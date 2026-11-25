Veröffentlicht am 25.11.2026

Neumünster. Künstliche Intelligenz, digitale Prozesse und die Unabhängigkeit von internationalen IT-Konzernen entscheiden zunehmend darüber, wie wettbewerbsfähig Unternehmen in Schleswig-Holstein sind. Genau an dieser Schnittstelle zwischen Landespolitik und regionaler Wirtschaft setzt die Veranstaltung mit Minister Schrödter am Dienstag, 1. Dezember im LOG-IN in Neumünster an.

In seinem Vortrag zum Thema „Digital souverän – Wettbewerbsfähig: KI, digitale Prozesse und Open Source als Chance für die Neumünsteraner Wirtschaft“ zeigt er auf, wie das Land die Digitalisierung vorantreibt – von der Digitalstrategie 2026 über den Einsatz Künstlicher Intelligenz bis zur digitalen Verwaltung – und was das konkret für Unternehmen in der Region bedeutet.

Im Anschluss an den Vortrag ist ein Dialog geplant mit offenem Austausch und der Gelegenheit Fragen einzubringen: Welche Förderprogramme gibt es? Wie gelingt der Einstieg in KI und digitale Prozesse im Mittelstand? Welche Hürden sehen Sie – und wie können Land, Stadt und Wirtschaft sie gemeinsam abbauen?

Bei Imbiss und Getränken bleibt anschließend Zeit für persönliches Netzwerken mit Entscheidungsträgern aus der Neumünsteraner Wirtschaft, Vertretern der Stadt und des Ministeriums.