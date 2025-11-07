Veröffentlicht am 07.11.2025

Neumünster, November 2025 – Das renommierte Förderprogramm GATEWAY49 macht Station in Neumünster: Am 20. November 2025 öffnet die Get2Know GATEWAY49 Roadshow ab 17:00 Uhr ihre Türen im LOG-IN Gründerzentrum. Die Veranstaltung richtet sich an Gründungsinteressierte, StartUp-Gründer:innen aus Schleswig-Holstein und alle, die mehr über das innovative Förderprogramm erfahren möchten.

Die Roadshow bietet interessierten Gründer:innen eine einzigartige Gelegenheit, sich umfassend über das GATEWAY49-Programm zu informieren und erste wertvolle Kontakte zu knüpfen. Teilnehmende erhalten exklusiven Zugang zur GATEWAY49-Community und können sich direkt mit StartUps, Alumni, Supportern und Mentor:innen austauschen.

Ein besonderes Highlight des Abends: Finn Peters von vJourney wird vor Ort sein und Einblicke in seine Erfahrungen mit dem Programm geben.

Die Veranstaltung ist ideal für verschiedene Zielgruppen: Gründungsinteressierte mit einer StartUp-Idee können erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit erkunden. Bereits aktive Gründer:innen aus Schleswig-Holstein mit einem bestehenden StartUp erhalten wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens. Aber auch neugierige Köpfe, die mehr über das GATEWAY49-Ökosystem erfahren möchten, sind herzlich willkommen.

Get2Know GATEWAY49 Roadshow

Donnerstag, 20. November 2025 | ab 17:00 Uhr

LOG-IN Gründerzentrum, Neumünster

Anmeldung