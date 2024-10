Veröffentlicht am 18.10.2024

Neumünster (em) Technologiezentren in Schleswig-Holstein haben sich unter dem Motto: 600+ – Drei – Null zusammengeschlossen. connectSHub ist eine Einladung an alle Unternehmen in Schleswig-Holstein, sich methodisch und aktiv mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und Teil eines lebendigen Netzwerks zu werden.

Dafür arbeitet die Wirtschaftsagentur Neumünster mit der NORDAKADEMIE – Hochschule der Wirtschaft zusammen. Sie stehen mit ihrer Expertise zu Geschäftsmodellen, Klimabilanzierung, Lieferkettenmanagement und Reporting zur Seite. Nach ersten Kickoffs und zwei Online-Veranstaltungen liegt der Fokus nun auf dem Lieferkettenmanagement.

Veranstaltung:

Hätte, hätte, Lieferkette? – connectLive 07.11.2024

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, welche wirtschaftlichen Chancen in Ihrer Lieferkette schlummern?



Das Thema Lieferkettengesetz wird aktuell heiß diskutiert – und auch wenn es vor allem die großen Player betrifft, bietet es kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) großartige Möglichkeiten, sich jetzt zu positionieren und langfristig davon zu profitieren!



Wir laden Sie herzlich zu unserem kostenfreien connectLive-Event ein, bei dem wir Ihnen zeigen, wie nachhaltiges Lieferkettenmanagement Ihrem Unternehmen helfen kann, wirtschaftlich erfolgreicher und zukunftsfähiger zu werden.



Warum ist das Thema wichtig für Sie?



✅ Wettbewerbsvorteil – Große Unternehmen bevorzugen zunehmend nachhaltige Zulieferer.

✅ Risikominimierung – Mehr Transparenz in der Lieferkette, weniger unangenehme Überraschungen.

✅ Kostenreduktion – Weniger Ressourcenverbrauch bedeutet langfristige Einsparungen.

✅ Neue Märkte – Nachhaltigkeit öffnet Türen zu neuen Kund:innen und Geschäftsmöglichkeiten.

✅ Kundenbindung – Nachhaltiges Handeln stärkt das Vertrauen Ihrer Kund:innen.



Event-Details:



?️ Datum: 07. November 2024

? Uhrzeit: 11:00–13:00 Uhr

? Ort: Online – bequem von Ihrem Arbeitsplatz aus



Melden Sie sich jetzt an und erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von den aktuellen Entwicklungen profitieren kann. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Lieferkette jetzt schon zukunftssicher zu machen. https://connectshub.de/connectlive-lieferkettenmanagement/