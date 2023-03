Veröffentlicht am 08.03.2023

Immer mehr Unternehmen in Deutschland möchten ihre Wahrnehmung als gute:r Arbeitgeber:in aktiv steuern. Vorrangiges Ziel ist es, positiv aufzufallen und damit qualifizierte Mitarbeiter:innen anzuziehen und dauerhaft zu halten. Die Instrumente dafür sind zahlreich. Lernen Sie am 15. März von 17:30 – 18:30 Uhr im LOG-IN Gründerzentrum zwei wirkungsvolle Werkzeuge kennen.



Dörte Lienau vom Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung führt Sie durch die Veranstaltung. Sie informiert im ersten Teil darüber, wie Sie dem Fachkräftemangel durch den Aufbau einer Arbeitgebermarke – Employer Branding – entgegenwirken können. Sie skizziert, wie Sie in wenigen Schritten Ihre eigene Arbeitgebermarke aufbauen und stärken, sodass Sie als attraktive:r Arbeitgeber:in wahrgenommen werden.





Im zweiten Teil der Veranstaltung werden Ihnen zwei praktische Beispiele aufgezeigt. Joachim Lenz (JHL Unternehmensberatung) und Christian Faul (Kreatives Ertragsforum) informieren Sie über die Möglichkeit der Implementierung einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV), die speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Beschäftigten zugeschnitten ist. Sie erläutern, weshalb sich allein in den letzten Jahren bereits 1,6 Millionen Angestellte für diese Leistung entschieden haben. Anschließend wird Ihnen Bettina Niemax (Diakonie Altholstein) das Programm „FamilienPLUS“ präsentieren. Sie erfahren, wie individuelle Betreuungslösungen Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen gleichermaßen entlasten und so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen.





Der Abend lässt Raum für persönliche Fragen und individuelle Gespräche. Die kostenlose Veranstaltung findet im LOG-IN Gründerzentrum statt. Eine Anmeldung ist nicht zwingend notwendig. Sie helfen uns aber in der Vorbereitung, wenn wir die Anzahl der Teilnehmer ungefähr einschätzen können.



Ansprechpartner Marek Frank | Mail: marek.frank@wa-nms.de