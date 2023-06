Veröffentlicht am 05.06.2023

Norderstedt (em) Viele Unternehmen stehen vor einer Herausforderung. Sie sind mit einer sich rasant verändernden Arbeitswelt konfrontiert. Die Anpassung an technologische Entwicklungen ist augenscheinlich. Doch auch das Erlernen zukunftsweisender Fähigkeiten wird branchenübergreifend immer wichtiger – allen voran den MINT-Branchen.



Am Montag, den 12. Juni 2023, von 12:30 bis 13:30 Uhr möchten die Wirtschaftsagentur Neumünster zu einem Mittagsimpuls mit dem Titel "Neue Kompetenzen für das Geschäft von Morgen" einladen. Fachkräfteberaterin Dörte Lienau wird in aller Kürze die relevanten Kompetenzen der Zukunft skizzieren. Die Veranstaltung findet im LOG-IN Gründerzentrum statt. Im Anschluss wird Marek Frank in einem Blitzlicht über das bevorstehende MINT-Festival in Neumünster informieren. Das Ziel des MINT-Festivals ist es, junge Menschen für die faszinierende Welt der praktischen Naturwissenschaften zu begeistern.



Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen können, indem Sie sich mit technologischen Innovationen, digitalen Fertigkeiten, grundlegenden Kompetenzen und transformierenden Fähigkeiten auseinandersetzen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich mit anderen Interessierten auszutauschen.



Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, hilft uns aber, den Umfang besser einzuschätzen.