Veröffentlicht am 25.09.2024

Neumünster (em) Der Bau der Batteriezell-Gigafabrik von Northvolt Drei am Standort in Heide hat begonnen. Die Wirtschaftsagentur Neumünster möchte gemeinsam mit Unternehmen Ideen entwickeln, wie Neumünster von dieser Ansiedlung profitieren kann. Gemeinsam werden auf dem Podium und in Themenforen mögliche Partnerschaften, Kooperationen und Chancen für Unternehmen und die regionale Entwicklung identifizieren und diskutieren.

Donnerstag, 17.10.2024; 13:00 – 17:00 Uhr

Holstenhallen Congress Center

In Kürze gibt es Informationen mit einer ausführlichen Agenda.