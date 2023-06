Veröffentlicht am 26.06.2023

Neumünster (em) GATEWAY49 ist ein StartUp-Accelerator aus Lübeck, der zum Ziel hat, Gründungen und Innovationen zu fördern und die StartUp-Szene nachhaltig voranzubringen. Die Teams werden dazu pro Jahr durch ein strukturiertes neunmonatiges Coaching-, Mentoring- und Ausbildungs-Programm möglichst nah an die Marktreife herangeführt – ohne Abgabe von Anteilen und mit einer Förderung von bis zu 30.000 Euro pro Team pro Jahr.



Der Fokus von GATEWAY49 liegt auf der gezielten Unterstützung von Gründerinnen und Gründern in einer frühen Ideenphase, die (digitale) Geschäftsmodelle verfolgen. „Wir bauen in Neumünster den zweiten GATEWAY49-Satelliten in Schleswig-Holstein auf und unterstützen damit StartUps und deren Gründungsidee. Begleitet werden wir dabei von der Wirtschaftsagentur Neumünster“, berichtet Morris May, Leiter der Stabsstelle Unternehmenssteuerung bei den Stadtwerken Neumünster. Alle Interessierten Gründer*innen und die, die es noch werden möchten, laden die Stadtwerke Neumünster und die Wirtschaftsakademie zu einer Infoveranstaltung am 12. Juli um 17 Uhr im LOG-IN ein.





GATEWAY49 wurde gemeinsam vom Technikzentrum Lübeck (TZL) mit der IHK zu Lübeck und global consult ins Leben gerufen. Zusammen mit jungen Gründerinnen und Gründern will GATEWAY49 innovative Ideen voranbringen und ein starkes Start-up–Ökosystem im Norden etablieren. Die Stadtwerke Neumünster fungieren hier als eine weitere Satellitenstation in Schleswig-Holstein. „Der Fokus des GATEWAY49-Accelerators liegt auf der gezielten Unterstützung von Start-ups, die Geschäftsmodelle z. B. in den Feldern Life Science, Food, Smart City, Logistik oder neuen digitalen Technologien verfolgen. Unser Ziel ist es, herausragende Gründerinnen und Gründer dabei zu unterstützen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen und gemeinsam erfolgreiche Unternehmen aufzubauen“, erklärt Morris May.







Gründerinnen und Gründer sollen bei GATEWAY49 insbesondere in der Anfangsphase (Early Stage) ihres Unternehmens unterstützt werden. Der ideale Zeitpunkt für eine Teilnahme am GATEWAY49-Programm ist daher, wenn ein erstes Konzept oder ein Prototyp vorliegt. „Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern, Mentoren und Coaches werden wir Gründerinnen und Gründer mit viel Leidenschaft und Erfahrung in neun Monaten möglichst nah an die Marktreife bringen“, berichtet Morris May



Anders als bei vielen anderen Acceleratoren müssen Start-ups, die am GATEWAY49-Programm teilnehmen, keine Anteile an ihrem Unternehmen abgeben. Dadurch bleiben die Gründer komplett unabhängig. GATEWAY49 steht mit finanzieller Unterstützung zur Seite, so dass sich Gründer*innen zu 100 % auf ihr Unternehmen konzentrieren können. Darüber hinaus wird ein umfangreiches und praxisnahes Workshop- und Trainingsprogramm angeboten, welches das notwendige Rüstzeug und Methodenwissen an die Hand gibt, ein Start-up zu gründen und mit ihm zu wachsen.