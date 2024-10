Veröffentlicht am 11.10.2024

Neumünster (em) Die Batteriezellen-Gigafabrik von Northvolt Drei soll am Standort in Heide entstehen. Welche Chancen bieten sich für Unternehmen und die regionale Entwicklung? Diese und weitere Fragen werden am Donnerstag, 17. Oktober 2024, von 13 Uhr bis 16 Uhr im Rahmen einer Tagung im Holstenhallen Congress Center erörtert.

Die Stadt Neumünster lädt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsagentur Neumünster, der IHK zu Kiel, dem Unternehmensverband Mittelholstein und der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein zu der Veranstaltung Northvolt meets Neumünster ein. Auf dem Podium und in Themenforen sollen mögliche Partnerschaften, Kooperationen und Chancen für Unternehmen und die regionale Entwicklung identifiziert und diskutiert werden.

Neben einem Impulsvortrag unter anderem durch Arne Claussen (Northvolt) und der Potential-Analyse durch Uwe Mantik (CIMA Beratung + Management) wird eine Podiumsdiskussion mit Ulf Michel (Unternehmensverband), Arne Claussen, Oberbürgermeister Tobias Bergmann, Carsten Bruhn (Kreishandwerkerschaft), Lutz Kirschberger (IHK) und Iris Meyer (Wirtschaftsagentur) stattfinden.

Interessierte Unternehmen können sich unter https://eveeno.com/NMSxNorthvolt anmelden.