Veröffentlicht am 14.08.2024

Neumünster (em) Gemeinsam mit dem Welcome Center Schleswig-Holstein plant die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH am 12.09.24 von 9:00 bis 11 Uhr eine Veranstaltung zum Thema: „Zukunft sichern: Internationale Fachkräfte für Ihr Unternehmen“. Die Veranstaltung findet im Holstenhallen Congress Center Schleswig-Holstein statt.

Erweitern Sie Ihr Wissen über die Gewinnung ausländischer Fachkräfte:

Das Kompetenzteam des Welcome Centers SH berichtet über die aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und berät zu Strategien bei der Suche und Einstellung ausländischer Fach- und Arbeitskräfte. Eingeladene Expertinnen und Experten stellen lokale Best-Practice-Beispiele vor und zeigen auf, wie diese auch in Ihrem Unternehmen umgesetzt werden können. Im Anschluss folgt der Networking-Teil, bei dem Sie sich in den Speakers Corners individuell beraten lassen können.

Überblick

Zukunft sichern: Internationale Fachkräfte für Ihr Unternehmen

Am 12.09.24 von 9:00 - 11:00 Uhr

Im Holstenhallen Congress Center Schleswig-Holstein

Nutzen Sie die Chance, Ihre Fachkräftegewinnung auf das nächste Level zu heben und Ihr Netzwerk zu erweitern. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.