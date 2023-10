Veröffentlicht am 18.10.2023

Die Anforderungen für ein zukunftsfähiges Unternehmen sind massiv:

Digitalisierung, Prozessoptimierung, Produktinnnovation, „normale“ IT und / oder Bauprojekte, Arbeitgeberattraktivität, ... UND natürlich das „normale“ Geschäft mit all seinen Anforderungen und meist zu wenig Mitarbeitenden erfolgreich meistern.

Für das Tagesgeschäft braucht es straffe Prozesse, eine gute Organisation, gute Leute und wirksames Risikomanagement.

Für alle zusätzlichen Entwicklungsthemen hilft nur eines: eine gut funktionierende Projektorganisation.

In unserem Impulsvortrag lernen Sie die 5 entscheidenden Faktoren für gelingendes Projektmanagement kennen, erfahren, wie Sie diese erfolgreich in Ihrem Unternehmen implementieren und welche Fallstricke es zu vermeiden gilt.

Endlich erfolgreiches Projektmanagement!

Antje Kruse | Concept Programs

Dienstag | 14.11.2023 | 19.00 Uhr | Get Together 18.30

Ralf Schumacher Kartcenter

Horstfeldweg 5

29646 Bispingen

ANMELDUNGEN per Mail an : bispingen-erleben@business-und-events.de

Referentin: Antje Kruse

Kraftvolle Wegbegleiterin und Expertin für erfolgreiche Organisationsentwicklung

Sie brauchen Impulse für wirklich wirksame Entwicklung in Ihrem Haus? Ihre Mitarbeitenden sollen Verantwortung übernehmen? Sie wollen sich sicher sein, die richtigen Entscheidungen in einem massiv herausfordernden Umfeld zu treffen?

Dann hat Antje Kruse genau die richtigen Impulse für Sie!

Langjährige Führungserfahrung in einem Konzern, seit über 14 Jahren Expertise als Unternehmensberaterin mit zunächst einem, seit einem Jahr zwei Unternehmen mit Sitz in Buchholz in der Nordheide, lassen sie auf fast jede Frage eine tragfähige Antwort haben. Und so begleitet sie klein- und mittelständische Unternehmen bis hin zu Konzernen. Ihre Kunden sind begeistert von ihrer Energie und ihrer untrüglichen Intuition, genau die richtigen Fragen zu stellen und Interventionen zu setzen.

Denn: „Veränderung ist unvermeidlich. Wachstum und Erfolg sind optional.“ (Maxwell)