Lager- / Garagenraum mit Sektionaltor

Frei ab 01.10.2023 (evtl. früher)



Wir vermieten hier im Auftrag eine rund 110 m² große Lagerfläche, die sich auch ideal als Garage für Oldtimer, Motorräder etc. eignet.

Die Fläche ist ca. 12 m breit und 9,2 m tief und hat eine Einfahrtshöhe von etwa 2,70 m bei einer Torbreite (manuelles, abschließbares Sektionaltor) von ca. 3,30 m. Mittig im Lager befinden sich vier Säulen. Der Abstand von der Säule zur Wand beträgt etwa 3,90 m.

Die Raumhöhe bis zum Sturz der Einfahrt beträgt 2,60 m, die volle Raumhöhe beträgt 2,80 m.

Licht und Stromanschluss sind vorhanden, der Verbrauch in der Miete enthalten.



Die Fläche dient "nur der Abstellung/Unterbringung" von Fahrzeugen, nicht giftiger und nicht umweltschädlicher Stoffe etc.

Reparaturarbeiten vor Ort an den untergestellten Gerätschaften/Dingen oder eine Produktion sind nicht erwünscht.

Die Mindestmietzeit beträgt ein Jahr.



Nur 10 km bis zur Autobahnauffahrt Hamburg Schnelsen (A/) und 1 km bis zur B 432



Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, freuen wir uns auf Ihre Email mit Ihrer vollständigen Adresse, Telefonnummer und Angaben zu Ihrem Vorhaben mit dem Mietobjekt. Wir stimmen dann gerne mit Ihnen einen Ortstermin ab, wenn Ihr Vorhaben in die Vermietvorgaben des Eigentümers passen.

Lagebeschreibung

Norderstedt, die größte Stadt im Kreis Segeberg im Süden Schleswig-Holsteins, direkt an der Grenze zu Hamburg, gehört zur Metropolregion Hamburg. Die Stadtteile Niendorf, Poppenbüttel, Hummelsbüttel, Lehmsahl-Mellingstedt und Duvenstedt liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Verkehrsanbindung und Infrastruktur ist in Norderstedt sehr gut. In der Hamburger City sind Sie in rund 25 Minuten und in Hamburg Schnelsen in 15 min.. Henstedt-Ulzburg liegt in 18 min. Entfernung und über die A7 haben Sie beste Anbindungsmöglichkeiten.

Durch das kommunale Telekommunikationsunternehmen wilhelm.tel sind Sie in Norderstedt an ein modernes Glaserfasernetz angeschlossen, wodurch Sie mit 100 MBit/s in das Internet gehen.

