Vielseitig nutzbares Gewerbeobjekt

Bürogebäude im Bungalowstil, weiß gestrichen * Baujahr 1978, 1987 und 1988 erweitert - funktional ausgestattete Räumlichkeiten - EDV-Verkabelung in allen Büros - Pantry und Sanitäranlagen - Laminatbodenbelag - Isoverglaste Kunststofffenster -Übergabe im voll vermieteten Zustand * NKM p.a. 35.000,00 Euro SOLL (vier vermietete Einheiten) * Strom rechnet jeder Mieter direkt mit dem Versorger ab * Heizung- und Wasserabrechnung erfolgt getrennt über Unterzähler Das gepflegte und ansprechende Gebäude wurde 1978 in Holzrahmenbauweise ebenerdig erstellt und in den Folgejahren 1987 und 1988 erweitert und am Gebäudeende um eine Etage aufgestockt. Die Fassade ist weiß gestrichen - zuletzt 2016. Das ehemalige Flachdach wurde auf ein flaches Titan-Zink Trapezdach umgebaut. Das Haus kann vollständig umfahren werden und bietet elf PKW-Stellplätze für Mitarbeiter und Besucher. Die Aufteilung des Objekts erfolgte in vier getrennte Büroeinheiten mit drei, vier, fünf und sechs gut geschnittenen Büroräumen. Jede Einheit verfügt über eine Küche oder Pantry sowie Flur und WC. Die Innenwände sind alle in Leichtbauweise erstellt und so kann die Innenaufteilung flexibel verändert werden. Die zweifach verglasten Kunststofffenster sind mit Außenjalousien ausgestattet, für die IT - Nutzung ist das Gebäude mit einem Glasfaseranschluss versorgt. Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Gaszentralheizung aus dem Jahr 2014. Die Büroräume befinden sich in einem sehr gepflegten Zustand. Der Verkauf dieser Gewerbeeinheit erfolgt ohne Umsatzsteuer.

Ausstattung

Extras :

- Umfahrbarkeit des Gebäudes

- 11 Mitarbeiter-/Kundenparkplätze direkt am Haus

- nutzbare Fläche: 462 qm

- Außenjalousien

Lagebeschreibung

Das Gewerbegebiet Harkshörn bietet ca. 142 ha Gewerbefläche und ist damit das größte der insgesamt sieben Gewerbegebiete der Stadt Norderstedt. Es liegt im Nordosten der Stadt, parallel zur Schleswig-Holstein-Straße. Rund 6.000 Beschäftigte gehen hier in rund 200 Betrieben ihrer Arbeit nach. Das Gebiet ist bestens an das Verkehrsnetz angebunden. Die Anbindung an die Autobahn A7 (ca. 4 km), in die Hamburger Innenstadt (ca. 15 km) oder den Flughafen (ca. 8 km) sind ideal. Besonders der Großhandel und Dienstleistungsunternehmen sind an diesem attraktiven Standort präsent. Eine Industriebahn bietet in Harkshörn einen eigenen Gleisanschluss und mit der Buslinie 393 sind Mitarbeiter und Kunden bestens an den ÖPNV angebunden.

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 869.000,00 €



Fordern Sie ein ausführliches und kostenloses Exposé mit der genauen Adresse der Immobilie an!



Sie wollen über Immobilienangebote informiert werden, bevor sie hier öffentlich beworben werden? Nutzen Sie den Informationsvorsprung und bestellen Sie einfach unseren kostenlosen, wöchentlichen Newsletter auf: www.trepte-immobilien.de (kostenlos & unverbindlich)



***Sie haben ebenfalls eine Immobilie in dieser Lage zu verkaufen?***



Genau für Ihre Immobilie könnten wir den passenden Käufer haben!

Wir erhalten für jede Immobilie ca. 100 Anfragen, aber es kann immer nur einer kaufen!

Fragen Sie doch mal unverbindlich nach. Rufen Sie uns einfach an, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@trepte-immobilien.de Mehr erfahren Sie auf: www.trepte-immobilien.de

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.