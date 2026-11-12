Veröffentlicht am 12.11.2026

Kiel. Anlässlich der Landtagsberatung am 12. November zur Gewinnung künftiger Fachkräfte aus Drittstaaten fordert der Wirtschaftsrat der CDU e.V., Landesverband Schleswig-Holstein, eine enge Verzahnung von Anwerbung, Sprachförderung und beruflicher Qualifizierung. „Schleswig-Holstein braucht internationale Nachwuchskräfte. Wer junge Menschen für eine Ausbildung gewinnt, muss ihnen auch den Weg zum Abschluss ebnen. Dafür brauchen Ausbildungsbetriebe und Bewerber klare Zuständigkeiten, zügige Verfahren und verlässliche Unterstützung“, erklärt der Landesvorsitzende Dr. Christian von Boetticher.

Aus Sicht des Wirtschaftsrates muss sich die Ausbildungsoffensive konsequent am Fachkräftebedarf der Unternehmen orientieren. Dafür ist eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen Betrieben, Berufsschulen, Bildungsanbietern und zuständigen Behörden erforderlich. Sprachförderung muss auf die Anforderungen in Betrieb und Berufsschule vorbereiten und die Ausbildung bei Bedarf begleiten. „Eine erfolgreiche Anwerbung allein sichert noch keine Fachkraft. Entscheidend ist, dass die jungen Menschen ihre Ausbildung bewältigen und anschließend eine berufliche Perspektive in unseren Unternehmen finden“, so Dr. von Boetticher.

Der Wirtschaftsrat fordert zudem transparente, digitale Zugänge zu Beratung und Förderangeboten. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen benötigen verlässliche Ansprechpartner, die sie durch die Verfahren begleiten. Soweit die Anerkennung bereits erworbener Qualifikationen erforderlich ist, müssen standardisierte und beschleunigte Verfahren greifen. Anerkennung, Sprachförderung und ergänzende Qualifizierung sollten aus einer Hand organisiert werden.

Die Gewinnung internationaler Auszubildender muss zugleich Teil einer umfassenden Fachkräftestrategie sein. Dazu gehört, auch die Potenziale der bereits im Land lebenden Menschen durch praxisnahe Weiterbildung besser zu erschließen. „Die Landesregierung muss klare Verantwortlichkeiten und überprüfbare Ziele benennen. Der Erfolg einer Ausbildungsoffensive zeigt sich an erfolgreichen Abschlüssen und dem anschließenden Einstieg in Beschäftigung“, betont Dr. von Boetticher abschließend.