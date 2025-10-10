Veröffentlicht am 10.10.2025

Hamburg, 9. Oktober 2025. Zum 28. Mal haben der AGA Unternehmensverband und das INW - Bildungswerk Nord den Azubi des Nordens (AdN) – den norddeutschen Ausbildungspreis für Handel und Dienstleistung – vergeben. Die Preisverleihung mit mehr als 120 Gästen fand am 8. Oktober im XPERION Hamburg | MediaMarkt Mönckebergstraße statt.

Sechs Auszeichnungen wurden verliehen: Fünf in den Kategorien Außenhandel, Großhandel (2x), Einzelhandel und Dienstleistung sowie ein Förderpreis.

Außenhandel

Ellen Hofmann, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachrichtung Außenhandel | Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

Hamburg

Großhandel

Gesa Jörs, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachrichtung Großhandel | Otto Röhrs GmbH

Niedersachsen

Großhandel

Patricia Gadelha, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachrichtung Großhandel | FOSS GmbH

Hamburg

Einzelhandel

Fynnja Wobken, Verkäuferin | REHOLAND GmbH

Niedersachsen

Dienstleistung

Simon Klösener, Hotelfachmann | Haus Rahenkamp GmbH & Co. KG

Niedersachsen

Förderpreis

Fraakea Süße-Bußmann, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachrichtung Großhandel | HKL BAUMASCHINEN GmbH

Schleswig-Holstein

Keynote-Speakerin war in diesem Jahr Henny Steiniger, Vice President Services, Customer Experience & Care bei MediaMarktSaturn: „Bei MediaMarktSaturn erleben wir jeden Tag, wie viel Energie und frische Ideen junge Talente in unser Unternehmen bringen. Sie wachsen mit Technologie und KI auf – und genau das macht sie so wertvoll für unsere Zukunft. Ausbildung bedeutet für uns nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern Neugier, Mut und Verantwortungsbewusstsein zu fördern. Im Handel, wo Kundennähe und Service entscheidend sind, brauchen wir genau diese Fähigkeiten, um immer wieder neue Wege zu gehen.“

AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse: „Die duale Ausbildung ist für Unternehmen ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Wer selbst ausbildet, sichert sich nicht nur die Fachkräfte von morgen, sondern stärkt auch seine Unternehmenskultur und den Zusammenhalt in der Firma. Unsere Preisträgerinnen und Preisträger zeigen eindrucksvoll, wie viel Potenzial in jungen Menschen steckt, wenn man ihnen Verantwortung und Vertrauen überträgt. Sie sind Vorbilder für ihre Generation und Botschafter eines Karriereweges, der Zukunft schafft.“

Helmut Münnich, Vorsitzender des INW – Bildungswerks Nord und der Senator Ing. A. Brickwedde Stiftung: „Hinter jeder Gewinnerin und jedem Gewinner des Förderpreises steckt eine Geschichte von Mut, Durchhaltevermögen und innerer Stärke. Diese jungen Menschen haben Rückschläge gemeistert oder sich in besonderer Weise für andere eingesetzt – und damit gezeigt, dass Charakter mehr ist als Erfolg allein. Mit dem Preis möchten wir ihnen gratulieren, ihre Leistung sichtbar machen und ihnen Rückenwind für ihren weiteren Weg geben – sei es in der Weiterbildung, im Beruf oder auf neuen Pfaden.“

Als Kooperationspartner unterstützten den Azubi des Nordens 2025: Sparkasse Holstein, MediaMarkt Tech Village Hamburg, Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung, Berlitz Deutschland GmbH, JobRad GmbH, OFGA e.V. – Osnabrücker Förderverein für Groß- und Außenhandel e.V., NORHANDEL, VGA GmbH - Versicherungskonzepte für Handel und Dienstleister, VMG Nord - Verband der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels Nord e.V.