Veröffentlicht am 06.10.2023

Lübeck (em) Die zügig voranschreitende digitale Transformation in der Wirtschaft erfordert einen grundsätzlichen Kulturwandel in den Unternehmen. Schlagworte wie „Arbeiten 4.0“ und „New Work“ stehen für tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitswelt, von Berufsbildern über Innovationsprozesse bis zu den bisher etablierten Geschäftsmodellen. Um zu den Gewinnern zu gehören, sollten Führungskräfte neue, mutige und vor allem eigene Wege gehen. Der vierte Kongress Frauen in Führung im Norden der IHK Schleswig-Holstein am Donnerstag, 12. Oktober 2023, in Lübeck stellt daher das Thema „Deep Dive: Digital Leadership“ in den Mittelpunkt.

Beim FiFiN-Kongress „Deep Dive: Digital Leadership“ treffen sich Expertinnen, Female Leaders und Macherinnen zum Wissensaustausch und Netzwerken. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen tief ein in die Welt des Digital Leadership, lassen sich von Change-Expertinnen in die Welt der Transformation begleiten und erfahren, wie sie Digitalisierung gestalten können“, sagt Friederike C. Kühn, Initiatorin und Botschafterin Business Women IHK. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr in den media docks Lübeck mit einem Grußwort von Julia Carstens, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein und einer Keynote von Caroline Wiese, Bereichsleiterin Personalentwicklung bei der Signal Iduna Krankenversicherung a.G. in Dortmund.

In den Deep Dive Sessions präsentiert Anke Lütjohann von AL Business in Lübeck ihr Konzept, wie Frauen „Digital Leadership mit Srum gestalten“ können. Ines Robbers von Leadership Coaching & Change Consulting in Lübeck berichtet den Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie „Raus aus der Reaktivität kommen und bewusst führen in Umbruchzeiten“. Bei Silvia Schorta, von Wissen im Wandel in Lübeck geht es um das Heben wenig genutzter Potenziale: „Wenn wir wüssten, was wir wissen – implizites Wissen digital festhalten“. Zudem stehen beim Kongress die Fragen: „Ist menschenzentrierte Führung die Zukunft der Unternehmenswelt?“ oder „Wie gelingt es, Talente im Kontext Arbeitswelt 4.0 zu gewinnen und vor allen Dingen zu halten?“

Die Teilnahme kostet 89 Euro für IHK-Mitglieder, alle anderen zahlen 129 Euro pro Person. Der Kongress beginnt um 9:30 Uhr mit einem Get together in den media docks, Willy-Brandt-Allee 31, 23554 Lübeck. Er endet gegen 16:00 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es im Internet unter www.FiFiN.de.