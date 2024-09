Veröffentlicht am 11.09.2024

Norddeutsche Verbände, Kreise und Städte wenden sich gemeinsam in einem Schreiben an die Abgeordneten im Berliner Parlament. Sie unterstreichen darin die Bedeutung und Dringlichkeit des A 20-Projekts. Im Brief bezeichnen sie das Jahr 2024 als „Jahr der Entscheidung“ für die Zukunft dieser wichtigen Verkehrsader.

„Wir fordern die Abgeordneten auf, die wirtschaftliche Notwendigkeit der A 20 für die Entwicklung Norddeutschlands anzuerkennen. Als Haupttransitroute zwischen Skandinavien und Mitteleuropa leidet der Norden besonders unter den Kapazitätsgrenzen bestehender Verkehrswege. Das muss sich ändern!“, heißt es in dem Brief.

Besonders haben die Unterzeichner die Bedeutung des neuen Elbtunnels bei Glückstadt hervorgehoben, für den nun Baurecht besteht. Dies ist ein Wendepunkt für das Projekt und drängt auf schnelles Handeln. Es darf nicht passieren, dass nach Jahrzehnten der Planung rechtskräftige Beschlüsse vorliegen und dann das Geld für den Bau fehlt.

Die Gemeinschaft im Norden fordert die Abgeordneten auf, ihren Einfluss geltend zu machen, um:

die finanziellen Mittel für den vollständigen Bau der A 20 nachhaltig zu sichern, Versprechen umzusetzen, damit die verbleibenden Planfeststellungs- und Fehlerheilungsverfahren beschleunigt werden, die Vorteile der A 20 weiter zu thematisieren.

2024 und 2025 sind entscheidende Jahre für die Realisierung der A 20. Mehrere wichtige Beschlüsse stehen an, unter anderem zum Kreuz Kehdingen und dem Abschnitt zwischen Westerstede und Jaderberg in Niedersachsen sowie zu Bad Segeberg und dem Abschnitt von der A 23 bis Glückstadt in Schleswig-Holstein. Dafür müssen jetzt die finanziellen und planungsrechtlichen Weichen gestellt werden.

Die Unterzeichner des Briefs betonen, dass die A 20 nicht nur für die wirtschaftliche Zukunft des Nordens essenziell ist, sondern auch für seine Menschen: „Wir sind überzeugt, wir müssen handeln, denn A 20 – das wird gut!”

Der Brief und die Unterzeichner sind hier zu finden: https://die-a20.de/news/der-appell.

Weitere Informationen zur A 20: die-a20.de Die A 20-Kampagne wird von acht Industrie- und Handelskammern aus Norddeutschland getragen.