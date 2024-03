Veröffentlicht am 04.03.2024

Lübeck (em) Mit einem neuen Angebot unterstützt die IHK zu Lübeck ihre Mitgliedsunternehmen bei der Lösung von Engpässen in der Belegschaft. Beim ersten Fachkräftetag mit dem Titel: „Arbeits- und Fachkräfte gewinnen: Ein-, Auf- und Umsteigen im Hansebelt“ am Montag, 11. März 2024, in Lübeck stehen Lösungen zur Bewältigung der Personalengpässe im Mittelpunkt. Schleswig-Holsteins Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Claus Ruhe Madsen, wird an der Veranstaltung in den media docks teilnehmen.

In ihrer Keynote erläutert Professorin Dr. Tabea Scheel von der Europa-Universität Flensburg, was es brauche, „um ruhende Potenziale am Arbeitsmarkt zu aktivieren“. Die Arbeits- und Organisationspsychologin stellt dabei auch aktuelle Herausforderungen und Chancen des Arbeitsmarktes für die Unternehmen heraus. Minister Madsen diskutiert mit dem Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, dem WTSH-Geschäftsführer Dr. Hinrich Habeck und Sten-Arne Saß von der STRABAG PFS über die Möglichkeiten von Politik und Wirtschaft, die Engpässe zu überwinden.

Anschließend präsentiert Habeck gemeinsam mit Alexandra Hüßler von der WTSH –Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH - und Laura Sonnen von der IHK zu Lübeck das neue Welcome Center für zugewanderte Fachkräfte. Auch die Unterstützung im Umgang mit internationalen Fachkräften durch die IHK zu Lübeck wird ein Schwerpunkt sein. In kurzen Pitches berichten zudem Unternehmerinnen und Unternehmer von ihren Ansätzen, dem Fachkräfteengpass zu begegnen, und geben Tipps für die Praxis.

Die Veranstaltung in den media docks Lübeck, Willy-Brandt-Allee 31 in 23554 Lübeck, ist für Mitarbeiter von Mitgliedsunternehmen der IHK zu Lübeck kostenlos. Alle anderen Teilnehmer zahlen 49 Euro pro Person. Zur Anmeldung geht es hier: www.ihk.de/sh/arbeits-und-fachkraeftetag